Ajuts postuniversitaris per als igualadins Ajuntament d'Igualada

L'Ajuntament d'Igualada obre el termini per demanar ajuts per a estudis postuniversitaris i premis d'excel·lència acadèmica. La convocatòria romandrà oberta fins al 21 de juliol i només hi podran optar els empadronats a la ciutat d'Igualada. Els alumnes sol·licitants podran disposar de fins a 800 euros. Es pot consultar tota la informació al web de tràmits de l'Ajuntament.