La CUP denuncia que l'Ajuntament d'Igualada ha pagat a preu d'or una app

La CUP d'Igualada acusa l'equip de govern, de CiU, d'haver contractat una empresa per al desenvolupament d'una aplicació de telefonia mòbil, l'app Tickdi, amb un elevat preu, molt per sobre del que es podria considerar un preu de mercat.

Els regidors cupaires, que ahir van presentar l'acusació en roda de premsa, han mirat preus de sistemes similars en altres municipis de característiques similars i conclouen que el cost és molt inferior. El Tickdi és una aplicació de telefonia mòbil creada recentment que permet posar en contacte comerciants i clients. A través d'un sistema d'escaneig de tiquets i promocions de punts, els usuaris poden aconseguir descomptes i ofertes en els comerços locals. Actualment, al web de Tickdi només hi figura com a client l'Ajuntament d'Igualada, municipi al qual consten un total 18 comerços adscrits a l'app.

L'hivern passat els cupaires van formular diverses preguntes al govern igualadí arran de la contractació d'una empresa que oferia un servei d'una app. Anteriorment havien fet pública la seva denúncia pel que creien que era «un sobrecost» del servei. En un ple municipal van adreçar-se a l'aleshores responsable de l'àrea de Dinamització Econòmica, Àngels Chacón, per preguntar-li quins eren els barems que s'utilitzarien per valorar si la inversió de 76.000 euros públics en l'app Tickdi havia estat satisfactòria.

En no obtenir cap mena de resposta concreta, el grup municipal va optar per passar a l'acció. Va enviar un correu a Tickdi fent-se passar per un suposat establiment comercial d'un altre municipi interessat en l'app. Aquest client fictici preguntava quin cost tindria l'app per a l'Ajuntament de la seva població, de característiques similars a Igualada. Tickdi va respondre a aquesta consulta amb «un pressupost escandalosament més baix que el que es paga a Igualada», han explicat els cupaires.

Igualada està pagant uns 63.400 euros (sense IVA) per implementar el servei, més una quota anual de 2.000 euros per obtenir el retorn de les dades. A part dels 120 euros anuals que paguen els comerços adscrits, actualment menys d'una vintena. Mentre que les dades obtingudes per la CUP asseguren que «una ciutat amb característiques similars no hauria de pagar cap despesa d'implantació», i que aquesta quota estaria subjecta a la quantitat d'establiments participants. Així doncs, «la xifra que pagaria l'Ajuntament, suposant, en un cas molt favorable, que la meitat dels establiments igualadins hi participessin, seria de 20.000 euros», asseguren els cupaires; i la quota de manteniment anual seria de 1.100 euros.

La CUP d'Igualada ha assenyalat aquesta gestió com «un tracte de favor» al creador de l'empresa i esperen la resposta del govern, que molt probablement tindrà lloc al ple que s'ha de celebrar demà. Han afegit que «estem convençuts que Marc Castells [alcalde d'Igualada] centrarà el seu discurs en com hem aconseguit aquesta informació», però han defensat que el procés que han emprat per obtenir les dades és completament legal i que «ha pagat la pena, vistos els resultats».



Una història amb polèmica



Un extreballador de l'Ajuntament d'Igualada, que va deixar la feina, va crear una empresa dedicada al desenvolupament d'aplicacions de telefonia mòbil. Un mes després, el govern igualadí va contractar aquesta empresa pel valor de 76.000 euros.

El mes de gener passat els cupaires, en el ple municipal, van denunciar que aquesta contractació no havia estat subjecta a cap concurs públic i se'n van qüestionar els costos. L'alcalde va respondre llavors que es tractava d'»una oportunitat única i exclusiva» i va criticar les seves acusacions.