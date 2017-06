«La Pau i el Món, avui», el nou curs del Campus Universitari

Dilluns, dia 19 de juny, es va donar el tret de sortida al curs gratuït «La Pau i el Món, avui», el curs d'especialització obert a tot tipus de públic que reuneix experts de tot el món en matèria de Pau i Estudis Globals.

El plat fort de la primera jornada v aser la videoconferència de Cynthia Enloe, professora emèrita de la Clark University i una de les principals expertes en militarisme i gènere, i que va dur a terme la conferència «Militarism is About More than Militaries».

El curs aborda temes com els processos de no-violència, i es posa el conflicte català dins el marc de les teories dels conflictes no-violents, amb professors experts en aquesta matèria. Arcadi Oliveres i Ferran Requejo en seran alguns dels ponents. Les inscripcions per participar en el curs es mantenen obertes i són totalment gratuïtes per als igualadins.

Aquesta iniciativa és organitzada per l'Ajuntament d'Igualada i es desenvolupa al Campus Universitari de la ciutat, a les instal·lacions del Pla de la Massa, fins al proper 14 de juliol.