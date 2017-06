Els Socialistes d'Igualada qüestionen la gespa del futur Parc Central

El grup municipal dels Socialistes d'Igualada ha expressat els seus dubtes sobre la idoneïtat del nou camp de gespa, que fa mesos que es construeix a l'avinguda de Catalunya. No entenen per què «en plena onada de calor i a les portes d'un dels estius més càlids dels darrers anys» el govern de la ciutat «considera adient plantar tants metres quadrats de gespa». En aquest sentit, els Socialistes demanen al consistori que exposi el cost que ha tingut aquesta actuació i «com pensa mantenir-lo».

El PSC també considera que aquesta acció no s'adiu amb els «compromisos contra el canvi climàtic» ni de «conscienciació ambiental que al llarg dels darrers anys ha firmat l'Ajuntament d'Igualada».

A més, recorden que mentre eren al govern de la ciutat ja van haver de substituir la gespa natural del camp de futbol de les Comes per gespa artificial, per les dificultats de creixement i manteniment que tenia: «És per aquest motiu que estem sorpresos que ara, de cop i volta, Igualada pugui assumir aquesta gran extensió de gespa,» expliquen els Socialistes.

El grup municipal ha recordat que estan d'acord amb la iniciatva del nou parc a l'avinguda de Catalunya, i que el projecte actual «té origen en el que Entesa per Igualada va deixat plantejat a l'any 2010». Aquell projecte, però, no preveia gespa a causa del seu cost i les dificultats de manteniment en unes condicions climàtiques càlides i sense abundants pluges com és el cas d'Igualada.

D'altra banda, el grup socialista fa ressaltar que el govern ha de continuar el projecte de facilitar les connexions a peu i en bicicleta a la zona.