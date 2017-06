El European Balloon Festival estrena 25.000 m2 de gespa

Del 5 al 9 de juliol Igualada tornarà a omplir el cel de colors amb globus de totes les mides i formes, però aquest any sobre una catifa verda. El Parc Central té una extensió de 25.000 metres quadrats de gespa natural que s'ha plantat aquest any i s'hi instal·laran grades verdes amb capacitat per a 20.000 persones. El pressupost és de 400.000 euros, segons va assegurar Marc Castells, alcalde d'Igualada. Castells va explicar que és una inversió necessària i que el cost de manteniment d'aquest espai, que preocupava els Socialistes d'Igualada (vegeu diari d'ahir), «el sabrem d'aquí a un any». La intenció és que el parc no es regui sempre i la gespa, que ara mateix és jove, «es torni més espessa i aguanti totes les estacions: a l'estiu i a l'hivern estarà més rossa, i a la primavera i a la tardor, verdosa», segons va explicar ahir l'alcalde.

El festival de globus tindrà com a al·licients un mínion i dos mussols aerostàtics que seran les novetats de l'any, globus per al públic infantil. El festival es va presentar ahir amb la novetat que hi ha hagut canvi en la direcció esportiva: el pilot Àngel Aguirre ha abandonat aquest càrrec per decisió pròpia i al seu lloc hi serà Josep M. Lladó, director d'Ultramàgic, i un dels impulsors de la trobada. El nou director ha explicat que és una decisió provisional «per a aquest any». El programa mantindrà l'estructura d'aquests últims anys, que assegurarà un any més l'èxit d'un festival més que consolidat. Al seu torn, Jordi Enrich, encarregat de la part artística del certamen aerostàtic, va presentar l'eix temàtic que envoltarà el Night Glow d'enguany: l'espectacle «Volàtil» dotarà l'EBF d'una «dimensió poètica». També es va presentar l'acolorit cartell del festival, per mitjà d'EVVO.