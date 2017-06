Fundació Àuria agafa les regnes del projecte per al foment de l'ocupació FIL

Els alcaldes del Baix Llobregat Nord que formen part de la Fundació per a la Inserció Laboral (FIL) han signat un conveni amb la Fundació Àuria que donarà continuïtat a la feina iniciada. Olesa, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató han formalitzat el canvi de gestió a la Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, assegurant així el manteniment de tots els drets i obligacions laborals que tenia l'anterior empresa i, per tant, la continuïtat laboral dels treballadors. La nova fundació que en portarà la gestió també és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte oferir oportunitats de treball a persones en situació o risc d'exclusió social i laboral, procedents prioritàriament de la zona del Baix Llobregat Nord.

La subrogació comporta que els contractes de treball no s'extingeixen i que la nova fundació assumeix la mateixa posició contractual que tenia l'anterior. Així doncs es mantenen tots els drets dels treballadors afectats per la transmissió. El conveni d'aplicació continuarà sent el mateix i no hi haurà cap afectació respecte a l'antiguitat, la jornada, l'horari o qualsevol dret individual o col·lectiu. Així ho van manifestar els alcaldes a la reunió que van mantenir amb els treballadors i treballadores de l'empresa.

Els alcaldes que formen part del Patronat de la Fundació han mantingut reunions periòdiques per tal d'assegurar la continuïtat d'aquesta fundació que, ubicada a Esparreguera, acull treballadors de tots aquests municipis. Ja fa més d'un any i mig que els alcaldes i alcaldesses dels 5 municipis implicats en el projecte realitzen reunions de treball periòdiques amb l'objectiu d'assegurar la seva viabilitat de futur i garantir la continuïtat dels llocs de treball del centenar de persones que hi treballen, més 80 de les quals són persones amb discapacitat.

A final del 2015 els alcaldes van acordar fer el canvi de gerència de la FIL, i atorgar-lo a la Cooperativa-Taller Àuria d'Igualada, per tal d'evitar que desaparegués pels greus problemes econòmics que arrossegava.

La FIL va ser constituïda el 2001 fruit de la iniciativa d'aquests ajuntaments amb l'objectiu de fomentar la integració laboral de les persones amb dificultats d'inserció.