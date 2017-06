Ampans presenta a Montbui els resultats del taller de noves oportunitats

Al començament d'any Ampans posava en marxa un projecte de creació a partir del ferro, que s'emmarcava dins el programa de Noves Oportunitats per a joves a Montbui. Es tractava d'un taller de soldadura i mecatrònica on una vintena de joves d'entre 16 i 24 anys que no treballaven acabarien donant vida a un arbre mecànic a través del disseny i la creació de peces de ferro i sensors de moviment.

El proper dijous 29 de juny es podrà comprovar la tasca realitzada durant aquest projecte en un acte que tindrà lloc a l'Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora. Així doncs, es durà a terme la primera Trobada del Centre de Noves Oportunitats START de la Catalunya Central, un programa promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu, dins el pla de garantia juvenil. Les activitats començaran a 2/4 de 10 del matí. També hi parlarà el director general de l'entitat que implementa aquesta acció, Ampans, en Toni Espinal.