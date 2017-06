La construcció a Martorell d'un parc per a infants amb discapacitats guanya el pressupost participatiu

La creació d'un parc inclusiu amb elements de jocs per a infants amb discapacitats ha estat la proposta més votada per la ciutadania de Martorell en els primers pressupostos participatius. Finalment, el pressupost destinat al procés participatiu per a joves i adults (160.000 euros) permetrà fer realitat 5 propostes.

A banda del parc inclusiu, també es portaran a terme els projectes de creació de vies escolars segures, la restauració dels elements festius de la cultura popular (gegants, diables i capgrossos), un rocòdrom i la dotació de Wi-Fi gratuïta en diversos equipaments municipals.

«Tant la fase de comunicació de la campanya, com la presentació de propostes i les votacions han funcionat correctament. Hem pogut seguir els terminis establerts i, per ser la primera vegada, ha anat molt bé», ha valorat la regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera.

En el procés dels pressupostos participatius hi han pres part un total de 2.055 ciutadans i ciutadanes de Martorell, dels quals 1.417 persones més grans de 16 anys.

Pel que fa a les propostes gua-nyadores, la regidora ha indicat que «es demostra que a Martorell hi ha una visió comunitària i que les persones realment prioritzen allò que és bo per a tothom. El fet de fer votar entre 3 i 5 propostes, i per tant puntuar més enllà de la que un mateix presenta, obligava a votar propostes més generalistes, i aquestes són les que han passat al davant. Ara hem de posar fil a l'agulla i, a partir del setembre, començar a treballar perquè es facin realitat». Amb les votacions de les propostes es tanca un procés que es va iniciar l'abril passat amb una campanya de comunicació per donar a conèixer la metodologia d'aquesta iniciativa a la ciutadania i animar-la a participar, ja que era el primer cop que es posava en marxa.

«Segons un estudi de la Generalitat de Catalunya, la primera vegada que es fan pressupostos participatius a qualsevol municipi la participació acostuma a ser d'entre el 2% i el 4%. A Martorell, que és el primer cop que s'engegava un procés d'aquestes característiques, la participació ha superat el 6%», ha remarcat Riera.