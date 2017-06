Igualada aprova un pla d'emergència 28 mesos després del núvol químic

Vint-i-vuit mesos després que la ciutat d'Igualada visqués una situació angoixant per la presència d'un núvol irritant de color taronja originat per uns problemes en una indústria química, la ciutat té un pla d'emergència únic que ha de servir per actuar de manera preventiva i per resoldre l'emergència, si és el cas. L'Ajuntament d'Igualada ha enllestit, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

El document va passar el penúltim tràmit en el darrer ple municipal. Es va aprovar i ja només s'ha de sotmetre a un període d'exposició pública i al·legacions. Després, es traslladarà a la Comissió de Protecció Civil de Catalu-nya, que és qui l'ha d'homologar definitivament. Serà aleshores quan quedarà derogat l'actual Pla Bàsic de Protecció Civil Municipal, i qualsevol futura actuació davant d'una emergència a la capital de l'Anoia seguirà exclusivament aquest DUPROCIM.

El nou Document Únic de Protecció Civil Municipal, que s'ha elaborat tenint en compte específicament tant la climatologia com les infraestructures i les activitats de risc a Igualada, detalla actuacions davant pandèmies, nevades, fred, ventades, inundacions, sismes, risc químic, risc de transports de mercaderies perilloses i risc d'emergències aeronàutiques. El govern igualadí va voler que només hi hagués un pla per afrontar les emergències que es pugui produir al terme.

Per a cadascun d'aquests supòsits s'hi especifiquen els efectius i recursos que cal mobilitzar, els elements vulnerables, el procediment operatiu –amb sistema d'avisos i amb criteris d'actuació i nivells d'alerta, tasques preventives i operatius per a cada nivell–, les mesures de protecció a la població –amb zones d'allunyament i pautes de confinament–, els centres d'acollida, el catàleg de mitjans i recursos, el directori dels efectius necessaris i la cartografia específica per a cada emergència. Qualsevol emergència sobrevinguda i no prevista per aquest document es regirà pel Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).

Els objectius de la redacció i futura adopció del nou DUPROCIM són assolir una òptima reacció en episodis d'emergències, aconseguir la màxima eficàcia i coordinació entre tots els cosses actuants a Igualada, minimitzar els efectes a la ciutat i, sobretot, evitar danys per a la població.