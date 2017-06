Calaf renova la piscina i l'obre per afrontar la temporada d'estiu

La piscina municipal de Calaf ha obert la nova temporada. Enguany serà més llarga, ja que restarà oberta fins al 10 de setembre. Els preus dels abonaments, els cursets i les entrades es mantenen com l'any passat.

Prèviament a l'obertura, l'Ajuntament de Calaf va ordenar fer una sèrie d'obres de manteniment a l'equipament, amb un cost aproximat de 13.800 euros. S'ha fet una rejuntada dels vasos de la piscina gran i de la petita, s'han substituït totes les reixetes del voral, s'ha retirat la calç i s'ha fet un ajust dels paràmetres de l'aigua, incloent-hi un tractament antialgues.

Quant a instal·lacions, s'han netejat a fons els vestidors de la piscina i s'han canviat els polsadors de les dutxes exteriors que estaven en mal estat. També s'ha desbrossat la zona enjardinada i s'ha aplicat un tractament per evitar les molestes formigues.

Per fer el control de l'aigua, enguany es tindrà el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és millorar la qualitat de l'aigua i de l'equipament en general i periòdicament es traslladaran a la instal·lació dos tècnics especialitzats. Alhora, per millorar la gestió diària de la qualitat de l'aigua s'adquirirà un fotòmetre, per controlar el pH, el clor i l'alcalinitat.