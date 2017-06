Igualada posa al dia el llenguatge dels senyals

L'Ajuntament d'Igualada ha iniciat aquest mes de juliol la modificació de la retolació dels més de 250 senyals que indiquen les places d'estacionament d'ús exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda que disposin de la targeta acreditativa corresponent. Havent considerat que la frase «Excepte minusvàlids» no és adequada i per adaptar-se a l'actual normativa, aquests dies s'està procedint a actualitzar aquests rètols, ara amb la frase «Espai reservat» i el logotip visual cor-responent. La Diputació de Barcelona ajuda econòmicament a fer el canvi de senyals.