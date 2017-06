La teledermatologia permet reduir el 50% la llista de derivació a l'especialista

El servei de teledermatologia ha fet un total de 1.572 consultes virtuals entre el juliol del 2011 i el mateix mes del 2014. Aquest servei permet que a través del metge de capçalera i traslladant la imatge del problema a l'especialista es puguin resoldre determinats problemes dermatològics. Aquest tipus de pràctica té un temps de resolució, de mitjana, d'una setmana. El procés de la teledermatologia ha reduït el 40 % la derivació d'usuaris de l'atenció primària a l'especialista de l'hospital. I això ha fet que la llista d'espera per atendre patologies més complexes hagi reduït el temps el 50%.

Des de l'any 2009, el Servei de Dermatologia de l'Hospital d'Igualada, conduït per les metgesses Marta Cucurell, amb el suport d'Elena Nogués, Carola Baliu, i la infermera Fina Bové, ha anat formant dos professionals de medicina de família de cada equip d'atenció primària, així com tres pediatres del SAP Anoia i del CAP Nord. Aquests professionals són els referents per tractar la patologia dermatològica que es detecta als centres de salut.

Vinculat a aquests grups de treball n'hi ha un de recerca que ha presentat el treball «Un model ter-ritorial per a una dermatologia sostenible, amb l'aliança de l'atenció primària i l'atenció hospitalària», un estudi que ha estat premiat recentment. El treball ha estat liderat per Marta Cucurell i conduït per Yolima Cossio, amb els metges de família Isabel Caballero, Carme Cases, Elisenda Florensa, Anna Quintana, Neus Requesens, María Dolores López, Robert Panadès i Carmina Bascompte.

Del treball conjunt en l'abordatge de dermatologia dels vuit centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a l'Anoia (CAP), del CAP Nord i de l'Hospital d'Igualada, n'ha sortit un pla de millora per a l'atenció dels pacients que tenen problemes de pell a l'Anoia.



Projecte amb premi

Aquest projecte de treball coordinat està fonamentat en la formació, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i en la recerca, i té com a objectiu principal que la resolució de la patologia sigui l'adequada reduint el requeriment de l'especialista. Aquests professionals resolen, ara, un nombre més elevat de casos urgents o més complicats.

Un estudi que avalua els primers anys d'implantació d'aquest projecte ha obtingut, recentment, el Premi a la Millor Iniciativa de Millora dels Serveis Sanitaris en Atenció Primària. És un premi de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC).