Antón Costas presideix l'acte de cloenda de l'Any Figuerola de Calaf

La celebració de l'Any Figuerola a Calaf encara la recta final. Aquest dijous, 29 de juny, es tancarà el cicle de conferències programades amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de la figura de Laureà Figuerola. Aquesta darrera ponència estarà protagonitzada pel catedràtic de Política Econòmica Antón Costas, que explicarà la importància de Figuerola com a economista i polític, i en destacarà el seu pas al capdavant del ministeri d'Hisenda, des d'on l'any 1868 va instaurar la pesseta com a moneda oficial de l'Estat espanyol. La conferència, oberta a tothom, tindrà lloc a la sala d'actes municipal a les 19.00 hores.

Dimarts, 4 de juliol, es tancarà oficialment l'Any Figuerola, coincidint amb el dia del naixement.

La cloenda d'aquest any commemoratiu tindrà lloc a la plaça Ravalet a les 19.30 hores. En aquesta plaça es descobrirà una escultura dedicada a Laureà Figuerola i es podrà gaudir del concert del duet Tarta Relena, acompanyat per la calafina Marina Tor-ra. Per l'Any Figuerola s'han dut a terme activitats de diferent caire.