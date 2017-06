La Diputació redacta el projecte de millora de la cruïlla de Vilalba d'Abrera

La Diputació de Barcelona ha redactat el projecte de construcció d'una rotonda a l'accés a Santa Maria de Vilalba des de la carretera BV-1202, al terme municipal d'Abrera, que implicarà una millora en la seguretat viària en aquest punt. El projecte ha estat lliurat pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro.

Actualment, la intersecció de la BV1202 amb l'accés al nucli de Santa Maria de Vilalba és en forma de creu i l'accés dels vials a la carretera està regulat mitjançant la senyalització vertical i horitzontal. La velocitat a la cruïlla està limitada a 50 km/h, en ambdós sentits, i tots els moviments i girs a l'esquerra hi són permesos.

Per altra banda, també hi ha una parada d'autobús. El projecte de rotonda es fa per millorar la seguretat viària de la intersecció, així com per facilitar l'accessibilitat als vianants a la parada d'autobús. La intervenció també preveu reordenar el trànsit dels vials que accedeixen a la cruïlla.