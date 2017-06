AMPANS i Intermèdia han atès 396 joves i han aconseguit més de 72 insercions laborals

AMPANS i Intermèdia han presentat aquest matí els resultats del Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya central, un programa finançat pel SOC i el Fons Social Europeu, dins el pla de Garantia Juvenil, que ja ha atès 396 joves perquè retornin al sistema educatiu o trobin una feina.

L'acte ha comptat amb la participació de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, del director general d'AMPANS, Toni Espinal, i de l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero.

El CNO Catalunya central ha atès 396 joves, ha aconseguit més de 72 insercions laborals i 95 retorns al sistema educatiu. Un total de 110 empreses han col·laborat amb el CNO, i s'han signat 28 convenis, 5 amb ajuntaments i consells comarcals, 11 per cessió d'espais, i 12 convenis de col·laboració amb entitats en àrees de formació.

El director general d'AMPANS, Toni Espinal, ha assegurat que la clau de l'èxit del programa de Noves Oportunitats és una metodologia diferent i la cooperació publicoprivada per assolir els objectius per als quals treballem: millorar l'ocupació i generar o facilitar oportunitats de feina a joves en situació de vulnerabilitat.

La directora del SOC, Mercè Garau, ha explicat que el programa era arriscat però necessari per a uns joves que no trobaven resposta en el sistema ordinari. Garau ha remarcat l'èxit i ha recordat que aquest any el programa Noves Oportunitats ha estat premiat a l'Assemblea de les Regions d'Europa.

Per la seva banda, l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero, ha demanat la continuïtat d'aquests programes. Romero ha encoratjat als joves a seguir esforçant-se i els ha demanat que siguin ambaixadors de les noves oportunitats entre els joves del seu entorn.

L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i AMPANS van signar un acord de col·laboració el desembre de 2016 per portar el programa Noves Oportunitats als joves de la població. Mitjançant aquesta col·laboració, 18 joves del municipi han participat en una formació de soldadura i mecatrònica en unes instal·lacions cedides per l'ajuntament, i amb la col·laboració de l'artista Raül M. Beteta que ha construït amb ells un arbre mecànic, de 400 Kg de pes.



Presentació de l'arbre mecànic de Raül M. Beteta, de Ferroluar



L'acte ha estat el marc de presentació d'un arbre mecànic animat, fruit d'una formació que s'ha fet al Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya central. Un projecte de creació artística de més de 6 metres d'alçada i 8 d'amplada, desenvolupat per un grup de joves del CNO de Santa Margarida de Montbui (Anoia), al taller de soldadura i mecatrònica de l'escultor Raül M. Beteta, fundador de l'empresa Ferroluar de creació d'animals i vida mecànica.

Una vintena de joves d'entre 16 i 24 anys han donat vida a l' arbre mecànic a través del disseny i la creació de peces amb ferro i sensors de moviment, que Raül M. Beteta ha ideat i coordinat dins d'una formació de soldadura, mecanització i electrònica, impulsada per la Ute AMPANS-Intermèdia.

L'escultura de ferro té un cicle de moviment i al final dispensa una poma, que ha estat l'obsequi que s'han endut els assistents a l'acte, gentilesa del sindicat Unió de Pagesos.

Sobre Noves Oportunitats



El Programa Noves Oportunitats, gestionat per AMPANS en col·laboració amb la Fundació Intermèdia, es troba dins el pla de Garantia Juvenil, una iniciativa europea per reduir l'atur juvenil finançada pel SOC i el Fons Social Europeu. Ofereix actuacions integrades d'orientació, formació, acompanyament, i intermediació amb l'objectiu que els joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen retornin a la formació reglada o trobin una sortida laboral. Les actuacions, que busquen que els joves desenvolupin el seu projecte professional i personal, són personalitzades i s'adapten a les seves necessitats.

AMPANS, amb la col·laboració de la fundació Intermedia, atén dins d'aquest programa gairebé 400 joves de la Catalunya central (Bages, Berguedà, Osona, Anoia i el Solsonès), amb l'objectiu que assoleixin una certificació i el retorn a la formació reglada, o aconsegueixin accedir una feina de qualitat.