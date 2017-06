Igualada és entre les ciutats de referència per als preus del lloguer

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquest mes de juny l'Índex de Referència de Preus de Lloguer amb l'objectiu d'aportar transparència al mercat de lloguer i donar eines per modular increments desproporcionats de les rendes que s'han detectat els darrers mesos en algunes ciutats.

L'índex s'aplica en la primera fase en 27 municipis, entre els quals figura Igualada, que representen gairebé el 60% de la població de Catalunya. Segons el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana de l'Ajuntament, Jordi Pont, l'índex ha estat creat a partir de les dades dels 200.000 contractes de lloguer d'aquests municipis dipositats a l'Incasòl. Són els contractes dels últims tres anys, signats entre 2014 i 2016, fet que aporta informació actualitzada i fidel a la realitat del mercat.

Un indicador de consulta

L'índex és un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu, que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d'un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides per qui fa la consulta.

Tothom hi pot accedir a través del web agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer, i introduir-hi dades com l'adreça, la superfície de l'habitatge sense els elements comuns i altres informacions no obligatòries com ara la planta, l'any de construcció, el certificat energètic i si disposa o no d'ascensor i pàrquing. El sistema que s'ha creat indexa aleshores els pisos similars a l'especificat al seu voltant, per acabar determinant quin és el preu mitjà del lloguer i destacant dos preus més, un de l'àrea inferior i un altre de l'àrea superior.