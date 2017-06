La dissenyadora Maria Fontanella s'endú el Premi Nacional emergent de la 080

Igualada i la moda es donen la mà. La jove dissenyadora Maria Fontanella ha estat guardonada a la 20ena edició de la Barcelona 080 Fashion amb el premi Nacional de disseny emergent. Ahir al migdia, el conseller d´Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, li va fer lliurament del reconeixement. Era un matí de reconeixements. El jutat va distingir com a Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la Millor Col·lecció a «Èthnic Vibes», d´ Elena Estaun. Torras, amb la col·lecció «Beat Generation», es va endur el Premi 080 Modacc.

La col·lecció «Cosmic Cinderella» de Mietis, de la igualadina Fontanella, té les seves arrels a Igualada, en la infantesa i la joventut de la seva creadora. Ella mateixa explicava després de rebre el guardó que «aquest premi ho representa tot, és una gran oportunitat que m´ofereixen i estic molt contenta».

Nascuda al 1992 a Igualada, Maria Fontanella és la jove dissenyadora darrera de la firma Mietis. El tennis i la competició van tenir un paper rellevant en la seva adolescència, aportant-li valors com la constància, disciplina i esforç. El 2010 va marxar a Milà a estudiar a Fashion Design a l´Instituto Marangoni. Posteriorment, patronatge i confecció a l'Instituto Secoli, on es va graduar amb honors. La tradició adobera familiar la va impulsar a tornar a Igualada per obrir el seu atelier, on la pell de qualitat és la seva base, que reinterpreta en clau moderna.

La col·lecció premiada, «Cosmic Cinderella», proposta per a la primavera-estiu 2018- s´inspira en els mons de la fantasia, el cinema, el futurisme i el motor. Els jocs de volums fets amb pell donen força a la fragilitat i delicadesa de la Cosmic Cinderella. La bellesa idealitzada convergeix així amb influències desenfadades pròpies de les Flappers dels anys 20. Les línies futuristes són presents a través d´una influència directa de l´arquitectura, el disseny del Palais Bulle de Pierre Cardin i el disseny dels anys 60. D´una forma molt especial, es fa homenatge al món de la pell.

Presentació a l´edició 2018

En el marc de la cloenda de la passarel·la 080, el conseller Baiget va destacar que en aquestes 20 edicions «el certamen ha anat evolucionant i volem que la passarel·la tingui projecció de futur», i va avançar que la propera edició del 080 Barcelona Fashion tindrà lloc, com enguany, en el mateix Recinte Modernista de Sant Pau del 29 de gener al 2 de febrer de 2018.

Les propostes de Red Point, BCN Brand, ES Collection i Lola Casademunt van tancat aquest matí la passarel·la de la 20a edició del 080 Barcelona Fashion, on s´han presentat durant aquesta setmana 37 col·leccions de dissenyadors i marques de moda.

Prop de 31.000 persones han passat aquests dies pel certamen. Pel que fa a mitjans, el 080 Barcelona Fashion prop de 1.000 professionals de la comunicació han seguit la passarel·la, de 417 mitjans diferents, entre periodistes, gràfics, bloggers i influencers.

De la seva banda, la directora creativa de la firma Torras, Marta López, guanyadora del Premi 080 Modacc per a Marques Exportadores, visiblement emocionada, va destacar que «és una sorpresa molt maca, no me l´esperava».

El Premi Nacional al Disseny Emergent està dotat amb 15.000 euros, i amb ell es vol potenciar l´estratègia empresarial de la marca pel que fa a la consolidació de la fase de creació d´empresa. Aquest premi ha comptat de nou amb el suport de Desigual.

La igualadina Fontanella, de l´empresa Mietis, presentarà la seva propera col·lecció en la següent edició de la 080 Barcelona Fashion com a guanyadora de l´edició 2017. Així mateix, una mostra de la col·lecció guanyadora formarà part del fons del Museu Tèxtil i de la Indumentària de Catalunya.