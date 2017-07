La dissenyadora Maria Fontanella, Premi Nacional emergent de la 080

Igualada i la moda es donen la mà. La jove dissenyadora Maria Fontanella ha estat guardonada a la 20a edició de la Barcelona 080 Fashion amb el Premi Nacional de disseny emergent. Ahir al migdia, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, li va fer lliurament del guardó. Era un matí de reconeixements. El jutat va distingir com a Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la Millor Col·lecció «Èthnic Vibes», d'Elena Estaun. Torras, amb la col·lecció «Beat Generation», es va endur el Premi 080 Modacc.

La col·lecció «Cosmic Cinderella» de Mietis, de la igualadina Fontanella, té les seves arrels a Igualada, en la infantesa i la joventut de la seva creadora. Ella mateixa explicava després de rebre el guardó que «aquest premi ho representa tot, és una gran oportunitat que m'ofereixen i estic molt contenta».

Nascuda el 1992 a Igualada, Maria Fontanella és la jove dissenyadora darrere de la firma Mietis. El tennis i la competició van tenir un paper rellevant en la seva adolescència, aportant-li valors com la constància, la disciplina i l'esforç. El 2010 va marxar a Milà a estudiar Fashion Design a l'Instituto Marangoni. Posteriorment, patronatge i confecció a l'Instituto Secoli, on es va graduar amb honors. La tradició adobera familiar la va impulsar a tornar a Igualada per obrir el seu taller, on la pell de qualitat és la seva base, que reinterpreta en clau moderna.

La col·lecció premiada, «Cosmic Cinderella», una proposta per a la primavera-estiu 2018, s'inspira en els mons de la fantasia, el cinema, el futurisme i el motor. Els jocs de volums fets amb pell donen força a la fragilitat i delicadesa de «Cosmic Cinderella». La bellesa idealitzada convergeix així amb influències desimboltes pròpies de les flappers dels anys 20. Les línies futuristes hi són presents a través d'una influència directa de l'arquitectura, el disseny del Palais Bulle de Pierre Cardin i el disseny dels anys 60. D'una forma molt especial, es fa homenatge al món de la pell.



Presentació a l'edició 2018

En el marc de la cloenda de la passarel·la 080, el conseller Baiget va destacar que en aquestes 20 edicions «el certamen ha anat evolucionant i volem que la passarel·la tingui projecció de futur», i va avançar que la propera edició de la 080 Barcelona Fashion tindrà lloc, com enguany, al mateix Recinte Modernista de Sant Pau, del 29 de gener al 2 de febrer del 2018.

Les propostes de Red Point, BCN Brand, ES Collection i Lola Casademunt van tancar al matí la passarel·la de la 20a edició de la 080 Barcelona Fashion, on s'han presentat durant aquesta setmana 37 col·leccions de dissenyadors i marques de moda.

Prop de 31.000 persones han passat aquests dies pel certamen. Pel que fa a mitjans a la 080 Barcelona Fashion, prop de 1.000 professionals de la comunicació han seguit la passarel·la, de 417 mitjans diferents, entre periodistes, gràfics, bloguers i influencers.

De la seva banda, la directora creativa de la firma Torras, Marta López, guanyadora del Premi 080 Modacc per a Marques Exportadores, visiblement emocionada, va destacar que «és una sorpresa molt maca, no me l'esperava».

El Premi Nacional al Disseny Emergent està dotat amb 15.000 euros, i amb ell es vol potenciar l'estratègia empresarial de la marca pel que fa a la consolidació de la fase de creació d'empresa. Aquest premi ha tingut de nou el suport de Desigual.

La igualadina Fontanella, de l'empresa Mietis, presentarà la seva propera col·lecció en la següent edició de la 080 Barcelona Fashion com a guanyadora de l'edició 2017. Així mateix, una mostra de la col·lecció guanyadora formarà part del fons del Museu Tèxtil i de la Indumentària de Catalunya.