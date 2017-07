Les piscines municipals obren pels pèls a causa de la falta de socorristes titulats

De les quatre piscines municipals del Solsonès, dues han tingut dificultats per trobar socorristes i una altra s'ha vist obligada a contractar una empresa de gestió de professionls de la vigilància i el salvament. És potser el cas més extrem a casa nostra, però bona part dels ajuntaments de l'Anoia, el Bages i el Berguedà admeten que aquest any els ha estat més difícil trobar el socorrista, una figura imprescindible per poder prestar el servei de piscina.

Les empreses que es dediquen a gestionar la feina dels socorristes admeten que les últimes setmanes han multiplicat per quatre les sol·licituds. No només tenen peticions, sinó que «no n'hi ha prou de formats». La manca de socorristes s'ha accentuat aquest últim any, a causa d'un nou requeriment: la figuració dels so-corristes al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC). Actualment és necessari formar part d'aquest registre del Consell Català de l'Esport per poder treballar en un espai públic. Amb aquesta inscripció, la Generalitat s'assegura que les persones que sol·liciten la feina disposen de la documentació, la formació i l'experiència requerida. El tràmit en qüestió té un cost d'uns 65 euros.

Tot i així, el problema no només és aquest: les empreses relacionades amb el món del salvament marítim ja fa temps que alerten que el país té una mancança d'aquest tipus de professionals. Actualment, a Catalunya es formen uns 500 estudiants perquè siguin socorristes, mentre que fa sis anys, en xifres aproximandes, se'n formaven uns 5.000. Aquesta notable diferència és provocada per un Reial Decret del 2011 que acreditava una nova titulació: la de Tècnic Esportiu de Salvament i Socorrisme. A Catalunya, la llei va ser aprovada el 2013 i va establir la creació d'un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà. És a dir, en aquell moment, estudiar socorrisme no es feia mitjançant un curs similar al de monitor, sinó que quedava regulat com qualsevol altre cicle formatiu. Ja només s'oferien els cursos, de moltes més hores, en centres específics d'ensenyament. Per aquest fet, es van reduir els estudiants anuals titulats.



Una feina efímera

Ser socorrista és una feina d'uns dos mesos i mig de durada, de mitjana. També cal dir que no és una feina amb gaires incentius: jornades sota el sol per uns 900 euros al mes. És per aquest motiu que, fa cinc anys, la majoria de professionals eren estudiants -i majoritàriament universitaris-, que aprofitaven els períodes no lectius per dedicar-s'hi. Aquest model va funcionar durant anys, però amb el canvi de llei del 2013, els cursos que s'oferien en períodes de vacances van desaparèixer. Actualment trobem que l'esmentat cicle formatiu es duu a terme entre setmana, del setembre a l'agost. Aquest canvi en la formació ha provocat que tot el gruix d'estudiants potencials que a l'estiu buscaven feina i aconseguien treballar de socorristes ara no es puguin formar per poder dur a terme aquesta feina.