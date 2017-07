Calaf dóna beques d'escola a una vuitantena de famílies de la vila

L'increment de la partida de l'actual pressupost de l'Ajuntament de Calaf dedicada a l'àmbit social s'ha traduït en un augment del nombre de beques atorgades per a llibres i material escolar. En total, per al proper curs, se'n beneficiaran 147 alumnes, el que representa 78 famílies, 21 més que un any enrere. D'aquest total, 120 són estudiants de primària i 27 de secundària.

L'import total dels ajuts concedits ascendeix a 6.774,99 euros, gairebé el 60% més que fa un any. La present convocatòria s'havia obert als estudiants de l'educació secundària i això ha fet incrementar el nombre de sol·licituds (95). D'aquestes 95, 17 han estat desestimades perquè no complien els requisits sol·licitats.

Fonts de l'Ajuntament han explicat que totes les famílies becades van presentar-se a la convocatòria del consistori que es dirigia a famílies amb una situació socioeconòmica desafavorida. «L'import de cada prestació s'ha determinat per la suma de les valoracions econòmiques i socials segons els criteris de les bases de la convocatòria», segons les mateixes fonts.