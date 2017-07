Castellví de Rosanes construeix franges de protecció de les urbanitzacions pel risc d'incedi

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha treballat aquest any sobre 11,5 hectàrees de sòl per fer franges de protecció per evitar que en un cas d'incendi forestal el foc arribés a les cases. La presència humana en incendis és un dels factors que més afecta les feines d'extinció, ja que els bombers han de donar prioritat a salvar les persones i, en la mesura que sigui possible, el seu patrimoni.

Les actuacions d'enguany comprenen 11,5 hectàrees de franges de protecció repartides entre els barris de Valldaina i el Taió, d'acord amb la planificació biennal dels treballs corresponent al període 2016-2017. Aquestes feines complementen les tasques d'obertura de noves zones de franja que van dur-se a terme, durant la primavera, al Taió i Can Sunyer.

L'actuació al barri de Valldaina comprèn un total de 3,30 hectàrees. Les tasques de manteniment de franges al Taió abastaran, per la seva banda, 8,25 hectàrees. En ambdós casos, les feines que s'han de realitzar són d'estassada.



Noves zones de franja

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes va realitzar ara fa unes setmanes treballs d'obertura de noves zones de franja de protecció contra els incendis forestals. Les

actuacions van abastar un total d'1,24 hectàrees repartides entre els barris del Taió i de Can Sunyer.

L'actuació va comportar tant reducció de densitat de l'arbrat com d'estassada del sotabosc, d'acord amb les prescripcions del Pla de prevenció d'incendis a les urbanitzacions (PPU) i la normativa vigent en l'àmbit de la prevenció d'incendis que estableix la Generalitat de Catalunya.