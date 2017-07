Martorell inaugura dues places en dos barris del municipi en una setmana

L'Ajuntament de Martorell ha inaugurat les obres de remodelació de la plaça de Santa Maria, al barri de Can Cases. Les obres van iniciar-se el mes de febrer per tal de fer l'espai més agradable, renovar-ne el paviment i ampliar la zona verda existent, segons han justificat fonts de l'equip de govern.

Els treballs han consistit en la reparació de les zones malmeses pel pas del temps, col·locació de nou mobiliari urbà i renovació de l'arbrat. També s'hi ha creat una nova zona de gespa a la part superior i s'hi han instal·lat jardineres laterals a l'àmbit de les escales. El parc infantil també s'ha ampliat amb jocs nous i una font d'aigua, i s'ha ampliat la part baixa per poder-hi desenvolupar diferents activitats del barri.

L'alcalde, Xavier Fonollosa, explicava abans de la inauguració que «la plaça de Santa Maria havia quedat un pèl degradada, amb mobiliari infantil que havia quedat enrere. El conjunt de la plaça amb terrasses queda exactament igual, però en millorem l'enjardinament, l'enllumenat, el paviment, el mobiliari urbà i els jocs infantils. És una remodelació com estem fent a tot Martorell. A totes aquelles places i espais públics que ens queden enrere els donem un impuls».

L'equip de govern municipal es va reunir amb l'associació de veïns del barri per explicar-los les actuacions que es durien a terme en aquesta gran plaça esglaonada, situada en un punt cèntric de Can Cases, un barri que, segons l'alcalde, canviarà la molt seva configuració amb la construcció del nou pavelló triple esportiu.



La plaça de les Germanes Maestre

Fa només una setmana, l'Ajuntament de Martorell ja havia inaugurat la remodelació de la plaça de les Germanes Maestre, al barri del Pont del Diable. L'alcalde Fonollosa explica que la intenció és convertir la plaça en un espai públic per al gaudi de tothom fruit d'un consens total amb els veïns, i que culmina la transformació a la Vila dels darrers 8 anys. Joaquim Maestre, nebot i cosí de les 3 víctimes mortals de l'esfondrament d'una casa en aquest punt l'any 1962, va destapar el rètol ceràmic commemoratiu.

El regidor de Serveis Urbans, Via Pública, Mobilitat i Afers Interdepartamentals, Lluís Esteve, considera que «el resultat de la intervenció és un espai que augmenta els llocs d'estada i de passeig per als nostres vilatans». Esteve també recorda que l'Ajuntament de Martorell va millorant espais públics de convivència, i en aquest sentit ha destacat que també s'ha remodelat la plaça de Santa Maria a Can Cases, s'ha intervingut en 18 carrers al Pla i s'ha afrontat la transformació a Can Carreras.

El president de l'associació de veïns, Àngel Anton, també es mostrava satisfet de la transformació del barri. «De mica en mica el barri va agafant un aire de convivència, d'harmonia i de modernitat, tenint en compte que és el més vell. A més, aquesta plaça era un punt problemàtic».



Testimoni de la tragèdia del 62

Joaquim Maestre, nebot i cosí germà de la mare i dues filles que van perdre la vida en aquest mateix espai l'any 1962, recordava el dia de la inauguració que «les inundacions que van provocar els rius Anoia i Llobregat va esfondrar la casa en on vivien». «Jo tenia cinc anys aleshores i la meva família vivia a la casa del costat de la de la tieta i les nebodes. La d'elles es va enfonsar i la nostra va resistir, i per això ara jo sóc aquí. Quasi no recordo res d'aleshores, però sembla que la mare va córrer per treure'm de casa de seguida».