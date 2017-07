La neteja dels edificis públics de Vilanova és a partir d'avui de gestió municipal

La remunicipalització del servei de la neteja d'edificis municipals de Vilanova del Camí s'ha completat. El servei torna a estar directament gestionat pel consistori. Ha estat un dels processos més durs i conflictius que ha afrontat l'actual equip de govern, sobretot pel que suposava de possibles pèrdues de llocs de treball de persones que es podrien trobar en situacions econòmiques dèbils. El nombre de treballadores és el mateix, 23, però no totes les que estaven contractades per l'anterior empresa poden continuar treballant. N'hi ha 7 que no han pogut mantenir la vinculació amb l'Ajuntament.

Avui hauria de ser el primer dia de treball de la nova etapa. De fet, durant la darrera setmana s'ha estat duent a terme a l'Ajuntament el procés d'admissió i contractació del personal.

El govern actual, liderat per la socialista Noemí Trucharte, ha mantingut una dura pugna amb l'oposició, V-365, ERC i CiU. El darrer ple va ser especialment tens.