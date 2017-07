El Consorci de l'Alta Anoia relleva Badia i vol tenir un nou impuls

El Consorci per a la Promoció de l'Alta Anoia ha constituït una nova comissió executiva després de la dimissió del republicà Jordi Badia, alcalde de Calaf, que n'ha estat el darrer president. Badia defensava la necessitat de tancar aquest ens i concentrar el treball que es fa a la Mancomunitat de municipis. I argumentava, també, que era necessari el seu tancament per la manca de solvència econòmica.

La nova comissió executiva està liderada per la regidora de Veciana, Mireia Duran, que va ser escollida per unanimitat com a presidenta. Durant el seu mandat, l'acompanyaran a les dues vicepresidències Pere Masana (regidor del poble de Pujalt) i Ramon Bosch (actual president de l'ADAA). El càrrec de tresorer recau a Gerard Batista (regidor a Castellfollit de Riubregós) i els vocals són Maite Esquius (regidora de Rubió ) i Terència Torra ( regidora de Sant Pere Sallavinera).

En el seu discurs de nova presidenta, Duran va destacar que assumeix el càrrec amb la voluntat de «treballar i potenciar el desenvolupament econòmic, social, turístic i cultural del territori i de ser al costat dels nostres municipis consorciats». També va posar de manifest «la il·lusió de complir amb les expectatives que requereix el càrrec».



Nova etapa amb reptes de futur

Amb el canvi de junta es recupera per part del consorci la potenciació del foment de l'ocupació, la creació i consolidació de l'oferta turística i la dinamització de la producció agroalimentària de qualitat.

Altres aspectes que centraran la gestió de l'ens durant aquests pròxims anys són el manteniment i l'ampliació dels diferents programes d'ajudes als municipis consorciats i l'impuls per aconseguir que els pobles vagin plegats en la promoció i desenvolupament del territori.

També serà clau, segons han explicat fonts del consorci, el treball per la proximitat amb els socis i la recollida des propostes de millora aportades. Actualment el Consorci per a la Promoció de l'Alta Anoia el formen 10 pobles situats a la zona nord de la comarca de l'Anoia, l'Associació pel Desenvolupament de l'Alta Anoia, amb empresaris de la zona, i els sindicats agrícoles Unió de pagesos i

Jarc.