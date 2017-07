Els 55 globus de l'European Balloon Festival inicien la competició a Igualada

Un total de 55 globus aerostàtics d'arreu del món s'han enlairat aquest dijous a primera hora del matí des del nou camp de vol d'Igualada –un espai verd de 25.000 metres quadrats- per participar en la primera prova competitiva de la 21a edició de l'European Balloon Festival (EBF). Pilots provinents del Japó, Israel, Anglaterra o Holanda participaran fins diumenge en la nova edició del festival, que tindrà com a plat fort el Night Glow Piromusical, l'encesa de globus nocturna. El toc de color l'han aportat els globus amb formes especials: un lleó, dos pingüins i el personatge del 'Minion'. Un dels pilots que per primer cop participa al festival és el japonès Yudai Fujita, campió del món l'any 2014 al campionat de globus aerostàtics que es va celebrar al Brasil. Fujita, en declaracions a l'ACN, s'ha mostrat molt content de participar al certamen d'Igualada i ha dit que li agrada molt l'estil del pilots catalans perquè "sempre estan contents".