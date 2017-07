El festival de globus aerostàtics d'Igualada estrena el seu estadi

El festival de globus aerostàtics European Balloon Festival d'Igualada inicia avui la seva 21a edició. Fins al dia 9, el cel d'Igualada estarà ple d'aparells dia i nit. Hi participen 54 globus, alguns vinguts de països com el Japó, Anglaterra, Israel o Holanda. En els darrers anys, les veles han tingut presentacions ben peculiars. Enguany, es podrà veure un pingüí, un lleó o el personatge de dibuixos Minion.

La novetat de l'any, però, serà la inauguració del nou Parc Central d'Igualada, un espai de gespa, verd, de 25.000 m2 i graderies per a més de 2.000 persones. Aquestes dies serà l'estadi dels globus. A banda de les activitats relacionades amb els globus aerostàtics, l'alcalde d'Igualada ha explicat que aquest camp ha de ser un «parc per a la gent i per a la ciutat» i ha d'acollir «tot tipus d'espectacles de gran format». En aquest sentit, Castells ha dit que aquesta zona s'ha de convertir en el «gran parc de la comarca de l'Anoia». El divendres 7 de juliol s'ha organitzat una festa familiar amb un concert del Club Super 3 per inaugurar el Parc Central.

Un dels plats forts continuarà sent el Night Glow Piromusical, l'encesa de globus nocturna, que enguany presentarà un format renovat amb un espectacle projeccions, llum, so i color que porta per nom 'Volàtil'. Serà el dissabte 8 de juliol i, tot seguit, tindrà lloc l'actuació de Los Manolos, un concert inclòs dins de la programació del festival Anòlia.

L'estructura del festival serà similar a la dels altres anys. Segons ha explicat el responsable del certamen, Josep Maria Lladó, hi haurà els tradicionals vols de competició –al matí i a la tarda– on hi haurà les proves com La Llebre –en què els globus hauran de perseguir un globus 'llebre'- o la Meta del Jutge –en què els participants han d'apropar-se el màxim possible a una diana. Tot i que les inscripcions encara no estan tancades, enguany ja se supera la cinquantena de pilots i això, segons Lladó, és a causa del nou camp de vol i també de la situació econòmica que «tot i que encara no deixem la crisi enrere, sembla que els pilots estan més desfogats».

Un dels actes populars serà el Vol de Ciutat, que per tercer any consecutiu tindrà lloc el divendres al matí i consistirà en un enlairament simultani d'una vintena de globus des de diferents punts del centre d'Igualada. Enguany també es reedita la Zona Village, per a empreses del sector de l'aerostació, i una Fun Zone.