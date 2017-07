L'Ateneu d'Igualada ajudarà i guiarà treballs de recerca de batxillerat

Amb el nom IGD Batx, l'Ateneu Igualadí impulsa un programa de suport als Treballs de Recerca dels alumnes de primer de batxillerat dels instituts de la ciutat que tractin temes locals i comarcals. L'objectiu, segons han explicat els responsables de la iniciativa de l'Ateneu, «és promoure recerques sobre temes locals que puguin quedar com a pòsit d'investigació i coneixement per la ciutat».

El programa dóna suport als alumnes oferint-los assessorament i eines per poder fer el seu treball, complementant així la tutorització que fan els professors dels diferents instituts.

IGD Batx té tres fases. En una primera fase s'ofereix un llistat de temes sobre Igualada i l'Anoia per tal de donar idees a aquells alumnes que no tenen clar el seu tema de recerca. A partir d'aquí, tant per a aquells alumnes que vulguin acollir-se a algun tema proposat com per als que ja el tinguin escollit, l'Ateneu Igualadí ofereix tot un seguit d'eines per facilitar-los la tasca de recerca en col·laboració amb l'Arxiu Comarcal i la Biblioteca Central.

El programa també té persones que fan un seguiment del treball i a les quals l'alumne pot recórrer per resoldre dubtes o per demanar-los contactes de fonts d'informació. Un cop fet el treball, IGD Batx oferirà una difusió del resultat de la investigació a través de la xarxa i ho posarà en coneixement dels mitjans de comunicació per si creeuen d'interès la seva publicació.

Tota la informació del programa, que és d'accés lliure i està obert a tots els alumnes, es pot trobar a la pàgina web batxillerat.ateneuigualadi.cat. Es donarà a conèixer a través de fulletons.