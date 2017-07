L'ONCE dedicarà a Esparreguera el cupó del proper 17 de juliol

Esparreguera protagonitza el cupó de l´ONCE de dilluns 17 de juliol, pertanyent a la sèrie ´Mi pueblo´, dedicada a localitats amb noms singulars. Cinc milions i mig de cupons difondran aquesta localitat catalana. El Cupó s´ha presentat, aquest de matí, en un acte a l´Ajuntament d'Esparreguera que ha comptat amb la presència d'Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera i de Xavier Grau, delegat territorial de l´ONCE Catalunya.

L´ONCE a Esparreguera presta serveis personalitzats a un total de 28 persones cegues o amb discapacitat visual greu gràcies a la inversió solidària que milers de ciutadans realitzen cada dia amb la compra dels productes de joc de l´Organització als 20.000 venedors que l´ONCE té a tot l´Estat, entre ells els sis d´Esparreguera. Els Serveis Socials per a persones cegues i amb discapacitat visual són la màxima prioritat de la institució per atendre als afiliats i afiliades d´Esparreguera per aconseguir la plena integració educativa, social i laboral i la màxima autonomia personal.

Aquesta solidaritat és tornada per l'ONCE a la societat en forma de serveis especialitzats per a persones amb ceguesa o amb discapacitat visual greu. Així a Esparreguera són 28 persones cegues que reben atenció personalitzada en serveis i prestacions assistencials, autonomia personal, benestar social, afiliació, tecnologia adaptada a persones cegues; accions culturals i esportives, subministrament informàtic de llibres de text, la col·laboració per a la detecció precoç dels nadons amb discapacitat visual greu, assessorament en accessibilitat, audiodescripció...

L'ONCE atén a Esparreguera una persona sordcega a traves de la Fundació ONCE per a l'Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS) a fi de procurar la seva integració sociolaboral i afavorir el seu desenvolupament humà i intel·lectual. I també a Esparreguera hi ha una persona usuària de gos pigall, cedit i ensinistrat per la Fundació ONCE del Perro Guía (FOPG).