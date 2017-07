L'Associació de lluita contra el càncer inaugura un centre a Igualada

L'AECC-Catalunya contra el Càncer va inaugurar ahir un centre assistencial que donarà servei a tota la comarca de l'Anoia. Serà el primer centre de l´entitat fora de Barcelona, descentralitzat. Situat al centre de la ciutat, pacients i familiars rebran atenció psicològica i acompanyament, un servei que ja s'ofereix des de l'AECC però amb l'avantatge que no s'hauran de desplaçar a la seu de l'associació, a la capital del país.

Amb més de 100m2, el nou espai situat a la Rambla Nova número 32, la Junta Provincial de l'Associació Espanyola Contra el Càncer pretén apropar-se a la població, i millorar, a través de la seva activitat, la qualitat de vida i el benestar del malalt de càncer i la seva família. De forma gratuïta, i per mitjà de voluntaris, s'oferirà aquest servei integral que tindrà orientacions per minimitzar l'impacte del càncer en el dia a dia, així com oferir assessorament, residències d'acollida, material ortopèdic, ajudes econòmiques, etcètera. Tindrà un servei de triatge i valoració de cada persona, per poder cobrir totes les seves necessitats i oferir una atenció més personalitzada. A part, també es portaran a terme durant tot l'any, campanyes de prevenció i detecció precoç del càncer.

Els serveis oferts en el nou centre es complementaran amb el servei d'atenció psicològica que l'associació ja ofereix a l'Hospital d'Igualada, des d'on es dóna suport psicològic a malalts i familiars amb activitats grupals. Durant el passat any, un total de 80 persones s'han beneficiat d'aquest servei –61 pacients i 19 familiars– amb un total de 553 intervencions. El nou centre d'Igualada és el primer d'una sèrie de centres assistencials d'abast comarcal que l'AECC-Catalunya contra el Càncer té previst obrir a curt termini a la província de Barcelona. El president l'AECC-Catalunya contra el Càncer, Juli de Miquel, va explicar que «la comarca de l'Anoia és una comarca solidària, amb molts voluntaris, i aquest nou equipament és el lloc de referència per canalitzar tota l'ajuda». També va afegir que «tots tenim o hem tingut persones que s'han enfrontat a la malaltia. Volem visibilitzar-la més, perquè ens conegui més gent i tinguem més ajuda».

Teresa Campanera, representant territorial del CatSalut, comentava que «la Generalitat intenta arribar a tots els àmbits, però és difícil. Al voluntariat no hi arribem. Per això estem immensament agraïts a aquesta iniciativa i celebrem que justament s'engegui a l'Anoia». I va explicar que el seu departament durà a terme una ronda d'escoltes per tal de conèixer les necessitats de cada entitat i així poder treballar colze a colze. S'ha mostrat personalment agraïda, ja que el seu marit malauradament va morir de càncer.

Marc Castells, alcalde d'Igualada, va llançar un missatge positiu per a tots els pacients i familiars en remarcar la importància de l'obertura del centre: «Hem de descentralitzar Barcelona», afegint que «hi ha vida intel·ligent més enllà del túnel del Bruc».

Santi Broch, vicepresident del Consell Comarcal de l'Anoia, va felicitar els impulsors. També hi van assistir Carme Riera, regidora d'Acció Social i Igualtat de l´Ajuntament i Jordi Pont, regidor de Qualitat Urbana i Interior.