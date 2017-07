La UEA reuneix 500 empresaris en el Sopar Empresarial anual de l'Anoia

El Sopar Empresarial de l'Anoia, que va aplegar més de 500 comensals i que va presentar el periodista Manel Fuentes, va posar de manifest ahir la potència industrial i comercial de la ciutat i la comarca. Més comensals que en les darreres edicions, un fet que es relaciona amb la millora de les condicions econòmiques a la comarca.

El president de l'entitat convocant, la Unió Empresarial de l'Anoia, Blai Paco, va assegurar durant el seu discurs que aquesta assistència és un símptoma que la comarca està sortint de la crisi econòmica, que els empresaris anoiencs estan «motivats, animats, implicats i units», i que «junts estem trobant la fórmula per treure la nostra comarca de la crítica situació en la qual es trobava». Així mateix, va considerar que l'èxit dels fòrums empresarials celebrats durant tot el 2016 i aquest 2017, així com la gran participació a l'edició d'enguany del Sopar, són una mostra «que és molt millor i més fàcil treballar en equip que lluitar en solitari».

Paco va identificar «quatre potes essencials per millorar la competitivitat empresarial i dinamitzar l'economia de la comarca de l'Anoia»: coneixement i actitud, telecomunicacions i subministraments, visibilitat a l'exterior, i infraestructures.

I precisament davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, Paco va reivindicar la necessitat de tenir infraestructures «dignes» perquè l'economia anoienca pugui ser competitiva. D'una banda, ha reclamat la necessitat d'accelerar la variant Abrera-Masquefa i el desdoblament de la B-224. «La icona logística en què s'està convertint l'Anoia Sud fa imprescindible i urgent aquestes infraestructures», va sentenciar.

D'altra banda, també va reclamar el desdoblament de l'eix Diagonal entre Vilafranca i Manresa, entès com «una oportunitat única per vertebrar el nostre país i facilitar que molts vehicles que arriben a Vilafranca des del sud amb destí a França no hagin d'arribar a Martorell». I, de cara a mitjà termini, va apuntar que caldrà tornar a pensar en l'Eix Transversal Ferroviari i el carril VAO d'accés a Barcelona per l'A-2 i la B-23.

L'edició d'enguany del Sopar Empresarial va ser especial ja que l'entitat va escollir un espai inusual i diferent per celebrar-lo: l'institut Milà i Fontanals d'Igualada. Amb aquesta elecció, el món productiu ha volgut reforçar la importància de la formació en l'àmbit laboral i apropar el món empresarial als joves. L'objectiu de la tria era el de posar de manifest la manca de personal i millorar el desajust actual entre l'oferta i la demanda de professionals qualificats. Aquesta manca de professionals és una de les necessitats detectades en els diferents fòrums empresarials ter-ritorials i sectorials de l'entitat. «Volem estar al costat dels joves que es formen, volem lluitar contra el fracàs escolar, volem fomentar la formació», va dir