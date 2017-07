Igualada estrena el nou Parc Central obert als veïns detota la comarca

Igualada va inaugurar ahir el nou Parc Central en el marc de l'European Balloon Festival. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, juntament amb l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, van descobrir la placa commemorativa de l'acte. Després, la consellera, amb la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i el president del Consell de l'Anoia, Xavier Boquete, va fer un recorregut pel nou espai verd de la capital de l'Anoia i va enlairar-se amb un dels globus captiu.

Borràs va qualificar el nou parc de «projecte estratègic del municipi» perquè neix amb la voluntat d'esdevenir un punt de trobada dels igualadins, així com el «Parc Central de tota la comarca». «Serà l'espai perfecte per als grans esdeveniments culturals i esportius a l'aire lliure, començant per aquest festival de globus que projecta el nom d'Igualada arreu d'Europa», va apuntar. La consellera va remarcar que Catalunya té ajuntaments que treballen per donar «els millors serveis i qualitat de vida als seus ciutadans», i en aquest sentit ha destacat la feina de l'Ajuntament d'Igualada, que treballa «per fer una ciutat millor, mirant el futur i posant en valor els atractius del territori».

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha reafirmat l'aposta per seguir obrint espais verds a la ciutat, un projecte que continuarà amb l'habilitació del terreny de la banda de l'Hospital d'Igualada i que se suma a iniciatives com la l'Anella Verda, amb el final de l'adequació del camí de les Guixeres.