Castellví crea un programa familiar per a les festes d'aquest estiu

Castellví de Rosanes ha preparat un estiu ple d'activitats, moltes amb un caràcter familiar. El divendres14 de juliol comença l'agenda estiuenca amb una sessió de cinema a la fresca a la plaça del poble, on es projectarà la pel·lícula Cazafantasmas. A banda, una de les cites més tradicionals de l'estiu al municipi, l'aplec dels Àngels, arriba aquest 2017 a la seva 60a edició.

L'endemà, dissabte 15, hi haurà dues cites que ja són tot un clàssic estival: la festa de l'aigua i la festa de la cervesa. La festa de l'aigua arrencarà a les 17 h al carrer de la Parra i a la plaça del poble. S'hi podrà trobar un gran tobogan d'aigua per lliscar carrer avall, i també fer una batalla d'aigua a la plaça.

A partir de les 21.30 h, l'espai de la plaça es transformarà per acollir un sopar a la fresca i, tot seguit, música per ballar i passar una vetllada animada. Durant la nit es podran tastar diferents tipus de cervesa, i també hi haurà servei de bar amb entrepans.

El dia 21 de juliol es farà la primera sessió de Liceu a la fresca, en conveni amb la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Serà a partir de les 22 h a la plaça d'Europa.