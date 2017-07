Les empreses de vols amb globus d'Igualada creixen gràcies al client estranger

El vent bufa a favor de les empreses d´Igualada que programen vols amb globus aerostàtics gràcies al ressò i a la projecció de l´European Balloon Festival, que se celebra aquesta setmana i situa l´Anoia com un dels indrets de Catalunya més importants per volar. Fa deu anys, amb l´inici de la crisi econòmica, els dos negocis igualadins del sector van notar una davallada important de clients, però ara han aconseguit aflorar gràcies als turistes estrangers que visiten Barcelona i que destinen un dia de l´estada a anar a l´Anoia per conèixer la comarca des de l´aire.

A Catalunya hi ha nou negocis dedicats a programar vols amb globus aerostàtics, i dos són igualadins. Quan els responsables de les empreses Kon-Tiki i Camins de Vent van veure que els clients forans podien ser la bossa d´aire que necessitaven per continuar volant, van fer mans i mànigues per internacionalitzar més el certamen per situar en el mapa la capital anoienca. I ho han aconseguit. «Si abans el 80% dels clients procedien de l´interior de Catalunya, avui dia representen el 50%. Quan el nombre de clients del país va començar a baixar, perquè es tracta d´una activitat prescindible en temps que la gent no vol gastar tant, la solució va ser canviar l´estratègia de màrqueting i captar clients d´altres països que són més propensos a gastar», explica el responsable de Kon-Tiki, Àngel Aguirre. Durant els dies del festival, la meitat dels clients també són estrangers.

Els nous clients estrangers que trien passar un matí dalt de la cistella del globus tenen un poder adquisitiu alt, tot i que els responsables dels negocis asseguren que es tracta d´una activitat que és a l´abast de butxaques no tan folgades. El preu és d´uns 150 euros per persona i vol. «Vénen molts grups d´empreses que estan fent jornades de treball a Barcelona durant uns quants dies i aprofiten la dar-rera jornada per fer una activitat diferent i volar en globus. Però també tenim grups de turistes que estan de visita per Barcelona per relaxar-se durant les vacances», afegeix.

Les empreses de globus treballen amb operadors turístics que promocionen l´activitat aèria dins del programa dissenyat per als visitants. La procedència és molt diversa, però predominen els que arriben de països asiàtics, com Xina, l´Índia i Tailàndia. El turista europeu i nord-americà també és important. «Són diferents dels clients catalans. Els que provenen d´altres comarques catalanes, hi volen estar estona i descobrir el paisatge i descobrir cada racó. El forà vol fer l´activitat ràpidament per tenir temps a la tarda de fer altres coses», afirma Aguirre.

Les empreses igualadines, a més, perceben que torna a posar-se de moda fer una sortida amb globus, i destaquen que aquest any el nombre de persones interessades a fer un vol ha augmentat. «Aquest any està sent un any positiu perquè creiem que es posa de moda aquesta activitat. A part, adaptem les cistelles per fer-les més accessibles a tothom, i persones amb mobilitat reduïda puguin volar», explica el gerent de Camins de Vent, Xavier Aguilera.

D´altra banda, Josep Maria Lladó, director d´Ultramàgic, l´empresa igualadina dedicada a la construcció de globus –i de referència mundial–, i un dels responsables del certamen, explica que «el sector del globus passa un bon moment a l´Anoia» i que «en bona part és gràcies al festival».