Olesa vol que l'avinguda de Macià sigui en un futur l'eix cívic del municipi

L'Ajuntament d'Olesa vol aconseguir que l'avinguda de Francesc Macià esdevingui en el futur una via que prioritzi molt més el vianant i esdevingui veritablement un eix cívic per al municipi. Així ho ha afirmat el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, que ha destacat el fet que, per aconseguir aquest objectiu, l'Ajuntament d'Olesa ja disposi d'una eina molt important. Es tracta d'un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona que planteja cinc alternatives per invertir l'actual dinàmica de l'eix de l'avinguda de Francesc Macià, que ara per ara prioritza la circulació de vehicles enfront de la dels vianants.

Les cinc alternatives presentades en l'estudi van augmentant progressivament l'espai destinat al vianant i la plantació d'arbrat i col·locació de mobiliari urbà, fins a l'opció de reduir també el nombre de pas de vehicles per l'avinguda. Actualment l'espai per a vehicles ocupa tres carrils, el que suposa el 74% de l'espai del vial, en front del 24% de l'espai destinat als vianants, amb voreres inferiors als dos metres d'amplada sense presència d'arbrat o de mobiliari urbà.

El regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, ha destacat que, a banda d'aquesta priorització del vehicle davant del vianant, l'avinguda de Francesc Macià també funciona com una via principal que, en comptes de ser un nexe d'unió entre la zona de l'Eixample i la zona que enllaça amb el nucli antic, ben bé actua com a «cicatriu».

Per tant, l'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir que l'avinguda reverteixi la proporció destinada a vehicles i vianants, i doni prioritat a aquests darrers, i a més, sigui punt d'unió de les diferents trames urbanes.

Precisament amb aquest objectiu l'Ajuntament d'Olesa va incloure el projecte a les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, dins el Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019)». Ara bé, com que és un projecte complex, l'Ajuntament té clar que només es podrà fer per fases.



Connexió entre places

A banda de les cinc alternatives que planteja el treball, l'estudi proposa també la formació d'un espai centre en l'àmbit de la plaça de Catalunya i la plaça de l'Oli, que connecti els equipaments del mercat i el teatre de La Passió i generi un espai públic de qualitat en el centre. Segons Miquel Riera, una obra tan complexa no es pot assumir aquest mandat, però almenys sí que es vol tenir clar quin escenari final es vol aconseguir amb l'obra. En aquest sentit, el treball preveu unes actuacions que tindrien un cost d'entre tres i quatre milions d'euros en funció de l'opció que s'esculli. De moment, l'Ajuntament disposa d'un document de suport a la presa de decisions, i també d'un ajut de 700.000 euros amb el qual es vol abordar, com a mínim, la part del projecte que solucioni la major problemàtica possible de la via.

Segons el regidor d'Obres i Edificació, la part de l'avinguda de Francesc Macià que actualment té una problemàtica més gran és la part central, la compresa entre el carrer de Mallorca i el de Jacint Verdaguer. És el sector amb més problemes de mobilitat i amb voreres estretes, que se suma a l'alta afluència de població. D'aquí que l'Ajuntament cregui que, només per aquestes raons, l'obra hauria de començar per aquest sector.

De moment, es disposa de l'estudi de la Diputació, que ha de servir de base per a l'equip d'arquitectes que serà l'encarregat de redactar el projecte definitiu. El projecte, però, encara és lluny de veure's realitzat, ja que en cap cas l'Ajuntament vol fer coincidir la remodelació de l'avinguda de Francesc Macià amb les obres de cobriment de la riera de Can Carreras.