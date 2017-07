Ajuntament i comerciants d'Olesa estrenyen llaços

L'Ajuntament d'Olesa i l'Associació de Comerciants i Botiguers treballaran de bracet per a la promoció del comerç. Ajuntament i comerciants han signat un conveni en els darrers dies. Entre les actuacions que preveu el conveni destaquen la celebració d'activitats com el Fora Estoc i la Fira Anual de Comerç, i la formació i assessorament als comerciants. L'Ajuntament destina una subvenció de 12.000 euros per al finançament de les accions. L'Associació de Botiguers es compromet a tenir una millor vinculació entre el comerç i el ciutadà i a participar en programes de dinamització.