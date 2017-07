La Festa dels Miquelets d'Olesa arriba als deu anys amb ganes de créixer

El mes de setembre arrencarà a Olesa amb la Festa dels Miquelets, que arriba als 10 anys. «Prop de 40 activitats per a petits i grans, gairebé 70 paradetes, més de 200 recreadors històrics i un total de 1.500 cartutxos de pólvora transportaran Olesa de Montserrat al 1714», segons han explicat els seus organitzadors.

La festa tindrà com a principals novetats un camp de batalla ampliat, la convocatòria d'un concurs de dibuix infantil i un altre de decoració d'aparadors, i, també, la celebració d'un dinar popular diumenge al migdia, entre d'altres.

Martí Vallès, president de l'Associació Cultural de la Festa dels Miquelets, ha assegurat que la cita no és tan sols un esdeveniment de recreació sinó un espai que permet conèixer com era la societat olesana de l'època, en aspectes tan diferents com, per exemple, la gastronomia i la dansa.

Precisament, la música i la dansa seran un dels elements amb més presència al programa d'activitats d'enguany, amb la música itinerant del grup Filibusters, el ball popular amb La Portàtil FM o un taller de dansa barroca com a plats forts.

A més a més, enguany s'ha organitzat un concurs infantil amb la participació de gairebé 200 nens i nenes alumnes de primer de primària de diversos centres escolars del municipi, un concurs d'aparadors per als comerciants que decorin els seus negocis durant els dies de la festa, així com també diversos actes per commemorar el desè aniversari de l'esdeveniment.

En aquest sentit, la Casa de Cultura acollirà una exposició sobre l'evolució que ha tingut la Festa dels Miquelets des de l'any 2008 fins a l'actualitat; es posarà a la venda una tirada limitada de samarretes commemoratives del desè aniversari i se celebrarà per primer any l'entrega de la Flama dels Miquelets „símbol de la vivència de la festa„ per part del Marquès de Poal a un nen o nena del municipi. Des de l'organització es pretén que el menut o menuda guardi la Flama fins a la següent edició, quan l'entregarà a una altra persona. D'aquesta manera, els organitzadors busquen augmentar encara més la participació del públic infantil a la Festa dels Miquelets, on ja pren part activament en nombroses activitats, entre les quals destaca la Lleva de la Carbasseta.

La festa manté el compromís amb la recreació històrica, per la qual cosa enguany la batalla i captura del «capitán Maria» i el Roig d'Esparreguera doblarà els metres de superfície, i arribarà a ocupar l'espai del Parc Municipal comprès entre l'ajuntament i el sorral de l'escenari.