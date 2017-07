Els Moixiganguers tanquen el primer tram de la temporada actuant a Igualada

Els Moixiganguers preparen una diada festiva per tancar la primera part de la temporada castellera aquest dissabte a les 8 del vespre a la Plaça Pius XII. Abans de l´aturada d´estiu volen actuar a la seva ciutat i arrodonir el magnífic primer tram de temporada que duen. Les dues colles que acompanyaran els Moixiganguers el dissabte són els Castellers d´Esplugues i els Castellers de Lleida. Les dues colles apunten a dur-hi castells de 8, ja que els d´Esplugues van fer el seu primer 4 de 8 d´enguany aquest mateix juliol. La colla de Lleida espera poder treure també aquest castell a Igualada.

Després de la Diada d´Estiu, els Moixiganguers s´agafen gairebé un mes de vacances. Tot i així, les activitats dins la colla no s´aturen. I és que al juliol, la canalla de la colla marxa en les seves tradicionals colònies. A més, a l´agost tota la colla se´n va a fer castells a Leitza (Navarra), poble que ja han visitat en més d´una ocasió i on són especialment ben rebuts. La colla reprendrà els seus assajos habituals de dimecres i divendres el 16 d´agost, per preparar amb ganes i il·lusió l´actuació de Festa Major.

Castells de 7 a Esparreguera

Aquest darrer diumenge els Moixiganguers van actuar a Esparreguera en motiu de la seva Festa Major. Ho van fer convidats per la colla amfitriona, els Castellers d´Esparreguera i acompanyats també dels Bordegassos de Vilanova.

Després d´una cercavila pels carrers d´Esparreguera, les colles van començar la diada amb els tradicionals pilars d´entrada caminats. Els Moixiganguers per la seva banda van descarregar tres castells de la gamma bàsica de 7: 3 de 7, 4 de 7 amb agulla i 4 de 7. Van ser tres castells fàcils per la colla on destaca l´agulla del 4 de 7, un pilar de 5 lleuger fruit dels assajos que els Moixiganguers estan fent per fer algun dia el pilar de 6. Per acabar l´actuació la colla també va fer dos pilars de quatre.

Els locals, els Castellers d´Esparreguera, van fer el 4 de 7 i el 5 de 7 junt amb el 3 de 7, després de descartar el 3 de 7 amb agulla en fer-ne un intent desmuntat. Per la seva banda, els Bordegassos van descarregar primer la torre de 7, seguida d´un 4 de 8 i el 4 de 7 amb agulla.