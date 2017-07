Bohigas elabora un nou vi que ha fermentat amb l'antic mètode de les àmfores

Coincidint amb l'inici de la temporada de tardor i hivern, el proper mes de setembre, Caves Bohigas treu al mercat Inicis, un nou vi negre de varietat sumoll, «fet a l'antiga, que retorna als orígens de la terra i de l'elaboració del vi», segons expliquen fonts de l'empresa. Inicis s'incorpora a la gamma familiar de Bohigas, amb el vi blanc Udina i el cava Noa de Bohigas.

El sumoll és una varietat autòctona i exclusiva de Catalunya i, actualment, se'n localitzen comptades hectàrees cultivades a tot el país. A començament de l'any 2015, Bohigas va decidir recuperar una antiga vinya d'aquesta varietat de la finca de can Macià, a Òdena (Anoia), plantada l'any 1945. La vinya no es treballava des de feia una dècada aproximadament i el sumoll que s'hi havia cultivat els anys anteriors es venia a granel a altres productors per fer-ne vi de taula.

Durant la campanya del 2015, es van aconseguir 2.000 litres de vi sumoll amb el raïm collit a mà, que es van fermentar utilitzant el mètode antic de fermentació, de l'època dels romans, amb gerres de ceràmica de 250 litres i 8 mesos de criança. Inicis s'incorpora a la gamma familiar de Bohigas, que és la gamma alta, en substitució del vi negre Fermí.