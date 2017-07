El PDeCAT d'Igualada atribueix a l'herència econòmica l'IBI elevat

El grup del PDeCAT d'Igualada, que governa la ciutat amb majoria absoluta a través del grup municipal de CiU, considera que l'elevada càrrega impositiva que han de suportar els veïns de la ciutat es deu a l'herència dels governs socialistes i a la voluntat de mantenir els serveis i desenvolupar alguns projectes en una ciutat que quan els convergents van arribar al govern, fa 6 anys, tenia un endeutament de 40,1 milions d'euros i serioses dificultats per poder cobrir les obligacions de salaris, de pagament de factures i de retorn dels crèdits als bancs. El PDeCAT ha respost les acusacions dels republicans en què acusaven els membres de l'actual govern igualadí de tenir l'IBI més car de les ciutats de Catalunya, de caràcterístiques similars a la capital de l'Anoia.

En un comunicat, el partit de govern recorda que «fa només dos anys ERC era al govern juntament amb CiU, i durant el mandat 2011-2015 mai no va fer cap proposta en aquest aspecte perquè eren (com ara també ho són) coneixedors de la greu situació econòmicofinancera de l'Ajuntament».

Admet el PDeCAT que «la fiscalitat d'Igualada respecte de l'IBI és alta, això és una realitat, però també l'és perquè l'any 2010 es va fer una revisió cadastral que fa que, sense que l'Ajuntament hi pugui fer res, els valors cadastrals pugin el 5% progressivament durant deu anys». I assegura que, «davant d'aquesta situació, i amb molt esforç perquè això ha tingut un gran impacte econòmic per als ingressos del consistori, el tipus impositiu de l'IBI, que és l'únic sobre el qual l'Ajuntament pot actuar, s'ha reduït en 10 punts». L'IBI té dues parts, una que depèn de l'estat i l'altra que és un coeficient que s'aplica sobre la base fixada, que el posa l'Ajuntament de cada municipi. «Si el 2011 el coeficient de la part municipal era d'1,02, aquest any és del 0,92», assegura el PDeCAT. I anuncia que el proper any té «la voluntat» de «tornar a abaixar aquest tipus impositiu». Segons els membres igualadins del PDeCAT, «això demostra el continu i ferm compromís del govern municipal per alleujar la càr-rega fiscal».

El partit del govern també recorda en el comunicat que, malgrat tenir una alta càrrega en l'impost de l'IBI, « la gran majoria de taxes, ordenances i preus públics també s'han mantingut pràcticament congelades (exceptuant l'IPC en alguns casos) des del 2012 i, tots aquells ciutadans i famílies que per la seva situació econòmica i personal ho necessiten, tenen diferents ajuts a l'abast en aquest àmbit».

Ciutats amb menys deute



Posats a comparar, el PDeCAT també treu una comparativa de ciutats. «Mentre el 2016 Vilafranca devia 16,7 milions d'euros, Vic 23,8 milions, Sant Feliu 17,9 milions, Esplugues 15,1 milions, Tortosa 35,9 milions, Figueres 26,9 milions i Olot, 24,6 milions; Igualada en devia 40,1, més que tots ells. Això són 6.600 milions de les antigues pessetes, una gran càrrega que encara cal seguir reduint per responsabilitat», asseguren els exconvergents.

L'any 2012, l'Ajuntament d'Igualada, segons les mateixes fonts, devia 57,7 milions «i, malgrat que s'ha fet un esforç titànic i s'ha aconseguit deixar d'estar tutelats per la Generalitat i l'Estat, cal seguir destinant recursos a retornar aquest deute heretat de l'època de l'Entesa per Igualada».

El partit del govern igualadí treu pit de la gestió ecoconòmica que ha fet i els 5,6 milions d'euros que han anat destinats només a pagar els interessos del deute. Aquests diners es podrien haver destinat a reduir IBI, però «era obligat retornar la salut financera a l'Ajuntament».