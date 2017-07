Calaf, els Prats i Aguilar estrenen l'aigua de la Llosa

Els municipis de Calaf i els Prats de Rei (Anoia) i Aguilar de Segarra (Bages) s'incorporaran a la xarxa d'abastament d'aigua del Ter-Llobregat, segons ha decidit el consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat. En un comunicat, el departament de Territori ha explicat que els tres municipis es beneficiaran de la nova xarxa de proveïment de la Llosa del Cavall ja que actualment s'estan duent a terme les obres per integrar la xarxa de la Llosa del Cavall amb la del Ter-Llobregat.

D'aquesta manera, la Llosa del Cavall, amb una canonada principal amb capacitat per transportar 300 litres per segon, s'erigeix com una nova font de subministrament a les comarques de l'Anoia, el Solsonès i el Bages. Segons Territori, la nova connexió serà beneficiosa sobretot en municipis que no estan connectats a cap gran xarxa supramunicipal i que depenen de captacions condicionades per la seva vulnerabilitat, ja sigui per quantitat o qualitat, com és el cas de Calaf, els Prats de Rei i Aguilar de Segarra, que en els darrers anys han tingut problemes puntuals per garantir les demandes.

La xarxa de proveïment de la Llosa del Cavall, a més, suposarà una alternativa a l'explotació de l'aqüífer Carme-Capellades, la principal font d'aigua de l'Anoia, que, segons es diu en el comunicat, està sobreexplotada. Per tant, s'incrementarà la disponibilitat d'aigua, que permetrà una gestió flexible dels recursos hídrics.

Territori ha explicat que la decisió d'incorporar aquests tres municipis a la xarxa s'elevarà al proper consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua.