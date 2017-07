Calaf pagarà 56.000 euros a l'Estat per recuperar la caserna de la Guàrdia Civil

L'Ajuntament de Calaf comprarà finalment l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, uns blocs de pisos que estan desocupats des que els van deixar els agents del cos. La construcció està força degradada. L'Ajuntament, ja en mandats anteriors a l'actual, volia que l'edifici fos municipal, però pretenia que el ministeri de l'Interior en fes una cessió (el govern central havia posat els habitatges a la venda). Ara, la solució ha estat arribar a un acord pel preu.

En el ple d'aquest mes de juliol, l'Ajuntament va aprovar una modificació del pressupost del 2017 per poder fer front a la despesa de més de 50.000 euros per a l'adquisició de l'habitage. Recentment, l'equip de govern va culminar les negociacions iniciades l'any 2005 per a la reversió del terrenys i l'adquisició de l'antiga caserna. El preu acordat amb el ministeri de l'Interior és de 56.823,46 euros. Aquesta quantitat s'ha fixat a partir de l'estudi encarregat per l'Ajuntament i fet per l'empresa Arkus. Arquitectura i Enginyeria, que el valora en 79.785,22 euros, dels quals s'han descomptat els 22.961,76 euros equivalents a les 88.000 pessetes de donació que en el seu dia van fer els ajuntaments de la zona per a la construcció de la caserna. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels cinc membres de Junts per Calaf–AM, tres abstencions de CiU i dos vots en contra del GIC – VV.

L'actual govern de Calat té al davant dos reptes immediats sobre l'edifici: primer, valorar si es pot recuperar o bé és més barat ensorrar-lo i tornar-lo a construir, ja que les portes i finestres fa anys que van ser arrencades, i actualment es troba en un estat avançat de deteriorament. I l'altra qüestió que ha de decidir l'Ajuntament és veure quin ús dóna a aquest edifici. El que és segur és que acollirà algun servei públic municipal. tot i que, a hores d'ara, encara està per determinar.

L'Ajuntament de Calaf, en l'etapa de govern de CiU, havia dit que no cediria davant l'administració central en el conflicte per l'adquisició de les velles i malmeses instal·lacions de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. L'edifici, deixat i abandonat,per a CiU, no tenia valor econòmic, perquè asseguraven que valia més la rehabilitació que requereix que no pas fer-lo nou, i els terrenys els havia pagat el municipi.

El ministeri d'Interior, a través de l'empresa que gestiona els seus immobles, Gestora de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), l'havia posat a la venda davant la sorpresa municipal.