FGC no posa data a la reobertura de l'Aeri Olesa-Esparreguera

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat aquest dimecres que traslladarà les cabines i el cablejat de l'Aeri Olesa-Esparreguera, tancat el 2012 per manca de passatgers, a la Vall de Núria per poder renovar les instal·lacions del Telecabina Coma del Clot. Segons ha detallat el president d'FGC, Enric Ticó, aquest Telecabina necessita una remodelació urgent i fer-lo de nou tindria un cost de 6 MEUR, una xifra difícil d'assumir per la Generalitat. Ticó, però, ha volgut deixar clar que "en cap cas" es tanca definitivament l'Aeri d'Olesa-Esparreguera i es mantindrà la infraestructura bàsica per si es pot restablir el servei en un futur. Per compensar aquesta tancament provisional i davant l'augment d'un 12% dels viatgers a l'Estació d'Olesa, FGC ha decidit incrementar la freqüència dels trens i es passarà de dos a tres combois per hora entre les dotze del migdia i quarts de nou del vespre. A més, també es reforçarà el servei d'autobús entre Olesa i Esparreguera.

El telecabina de la Vall de Núria està arribant al final de la seva vida útil. Per això, s'ha fet imprescindible la seva renovació per tal de mantenir els serveis habituals dels FGC i també els 20 llocs de treball de l'Alberg de Joventut que hi ha situat a dalt del telecabina. El trasllat de les cabines de l'Aeri d'Olesa-Esparreguera, que actualment es troba en desús, ha estat l'opció escollida per tal de resoldre la situació.

Per a l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat, Pilar Puidemon, la iniciativa és positiva perquè "hi ha la garantia que FGC els permetrà recuperar l'Aeri quan calgui i perquè permet garantir els llocs de treball a la comarca del Ripollès".

De la seva banda, el president de FGC, Enric Ticó, ha explicat que els costos de mantenir obert l'Aeri Olesa-Esparreguera eren superiors als 350.000 euros anuals, una xifra que ha qualificat "d'insuportable". D'aquesta manera, Ticó ha assegurat que amb el nou sistema d'autobusos les pèrdues es redueixen "més de la meitat". Tanmateix, Ticó ha assegurat que el trasllat de les cabines a la Vall de Núria no suposa el tancament definitiu de l'Aeri, i ha recordat que es deixa tota la infraestructura bàsica per si es pot restablir en un futur. "Tenim vocació de tronar-lo a obrir quan faci falta", ha apuntat.



Les estacions d'FGC, un espai al servei del ciutadà



La col·laboració entre FGC i els ajuntaments d'Olesa de Montserrat i d'Esparreguera permetrà que les dues estacions de l'Aeri, actualment sense servei comercial, es posin a la disposició de la ciutadania. Així, FGC ofereix la possibilitat de que els respectius ajuntaments facin ús de les instal·lacions sense cap cost. Les condicions de la cessió d'aquests espais s'estan negociant.

L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que, de moment, estan estudiant diferents usos. Entre les diverses opcions que es valoren, hi ha la possibilitat d'ubicar-hi un nou espai per a la brigada municipal. De la seva banda, l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat ha explicat que s'estudia fer-hi un equip esportiu per a la mainada i el jovent.



Servei deficient de Monbus



Els alcaldes de les dues poblacions del Baix Llobregat han expressat el seu malestar pel funcionament actual de l'empresa que explota la línia d'autocars, Monbus. L'alcalde d'Esparreguera ha assegurat que es tracta d'un servei "deficitari", mentre que l'alcaldessa d'Olesa ha dit que el servei "continua empitjorant i genera molts problemes".