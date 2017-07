Aprovada la redacció d'un nou pla urbanístic a la conca d'Òdena

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya va aprovar ahir iniciar la redacció d'un Pla Director Urbanístic (PDU) d'activitat econòmica de la conca d'Òdena, i recollir així la demanda dels ajuntaments de la comarca. Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, va liderar aquesta aprovació que permetrà posar nou sòl al mercat perquè s'hi puguin instal·lar empreses. Aquest projecte inclourà dos sectors de nous polígons, un de més de 300 hectàrees, al nord d'Igualada, que permetrà disposar de parcel·les de grans dimensions; i un altre sector discontinu, que en total, abasta un àmbit de 43 hectàrees, a l'oest d'aquesta ciutat. Aquest darrer podria acollir els adobers actualment instal·lats al barri del Rec d'Igualada. L'impuls d'aquest nou pla director comportarà la necessitat de modificar i replantejar els PDU que hi havia ara mateix sobre la taula, com és el de la conca d'Òdena de l'any 2008.



Una zona clau

La conca d'Òdena ocupa una posició central a Catalunya i a la comarca de l'Anoia, una bona situació reforçada per les infraestructures que hi transcorren. També és un terreny amb relleu suau, característica que el fa apte per a la construcció d'equipaments industrials i logístics d'alta capacitat. Històricament, la conca d'Òdena ha acollit una important activitat industrial i terciària, i els seus municipis col·laboren per impulsar sectors estratègics com el del gènere de punt, els adobats de pell i les tecnologies.



Evolució del pla

Amb la voluntat de continuar desenvolupant aquestes activitats econòmiques, el Pla Director Urbanístic (PDU) de la conca d'Òdena aprovat el 2008 ja preveia diverses actuacions supramunicipals. No obstant això, la regulació d'aquestes actuacions no es va poder concretar atesa la limitació de facultats que la legislació urbanística atorgava en aquell moment. És a partir d'una modificació legislativa de l'any 2012 que es va determinar que plans directors urbanístics tenien la capacitat de classificar i qualificar sòl, i també delimitar-lo. Així es va possibilitar la seva execució directa.