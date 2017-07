Martorell recorda l'actor Santi Ibáñez entre la programació de festa major

Aquest dimecres s'han fet públics els detalls de la Festa Major de Martorell d'aquest 2017. Enguany les festivitats locals se celebraran del dilluns 14 al dimecres 16 d'agost. Com cada any, el pregó serà l'encarregat d'obrir la festa, que mantindrà l'estructura de les edicions anteriors. La programació oferirà actuacions musicals com les de l'Orquestra Internacional Maravella, The Chanclets, Amadeu Rossell i La Casa Azul, entre d'altres. Activitats de cultura popular, tradició, música i exposicions es repartiran al llarg de tres dies, en els quals també hi haurà innovació i una nova aposta per la festa de la cervesa i el holi festival, després de l'acceptació que van tenir l'any passat, en un carrer de Josep Vilar que serà un dels punts de màxima afluència. Activitats passades per aigua ajudaran a combatre la calor i els DJ asseguraran festa al llarg de tota la matinada.



Festa homenatge

La cita reconeixerà de manera pòstuma l'actor martorellenc Santi Ibáñez, que va morir el 29 del mes de desembre passat a l'edat de 58 anys. Per aquest motiu, dos amics i companys de professió, Mercè Comes i Àlex Casanovas, seran la parella de pregoners d'enguany. Ibáñez fou un actor català de cinema, teatre i televisió, conegut pel seu paper de Beni a El cor de la ciutat i per les seves aparicions a Temps de silenci, Estació d'enllaç i Plats bruts. Natural de Martorell, es va iniciar en el món del teatre amb Albert Boadella i la companyia Els Joglars, i va treballar en altres companyies com La Cubana, sota la direcció de directors com Sergi Belbel. Per arrodonir l'homenatge l'Ajuntament de la ciutat ha dedicat una pàgina del programa a l'actor, amb fotografies d'algunes de les seves aparicions i el titular «Santi Ibáñez, una vida dedicada al món del teatre».