Igualada convoca la festa major amb una agenda que supera els 100 actes

Igualada celebrarà aquest any 2017 la seva festa major entre el dilluns 21 i el dilluns 28 d'agost, amb un programa d'activitats que ofereix prop de cent quaranta propostes. Inclou 31 concerts, 17 actes infantils, 14 cercaviles, 11 propostes esportives, 6 representacions teatrals i 5 exposicions i presentacions literàries. A banda, hi haurà moltes altres activitats, com ara visites guiades, conferències, lleure familiar. El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha explicat que «novament, Ajuntament i entitats sumem esforços i proposem una festa major variada, amb alternatives per a totes les edats i per a tots els gustos, que faran que tothom, igualadins i visitants, gaudeixin de la nostra festa més gran i més esperada».

Entre els concerts de la festa major, destaca el de Cris Juanico després del pregó, i els de Doctor Prats, Mayte Martín, el Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac, l'Orquestra Maravella, Crisix, JoKB i Psychodrome.

El programa de mà tindrà una tirada de 20.000 exemplars i es repartirà properament per totes les llars. També es podrà recollir a l'edifici central de l'Ajuntament i consultar-lo a través dele web municipal.

El cartell és obra dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Gaspar Camps. Com explica la seva directora, Raquel Camacho, dins el context del Festival de la Gaspar 2017, el 21 de juny passat es va organitzar un workshop dirigit pel reconegut estudi gràfic Ladyssenyadora en què es va desenvolupar un treball comunitari amb els 26 alumnes i exalumnes participants. Van decidir quin era el tema central de la festa major –els peus que porten la imatgeria– i cadascun d'ells va elaborar un predisseny de cartell.

De tots se'n va triar un, es va dividir la imatge en 468 quadrats, o píxels, i cada alumne va treballar aleatòriament sobre 18 d'aquests elements. D'aquesta manera s'ha aconseguit un cartell format per 468 petites obres d'art elaborades per 26 joves talents de la ciutat, que en conjunt representen la imatge d'un portador d'imatgeria.

El pregó, enguany amb la participació i implicació del Consell Municipal d'Infants d'Igualada, tindrà lloc el divendres 25 d'agost i l'espectacle anirà seguit del concert, a la mateixa plaça de l'Ajuntament, de Cris Juanico.

D'altra banda, la conferència institucional servirà en aquesta ocasió per homenatjar la igualadina Teresa Gimpera i s'hi presentarà l'Estampa del Sant, elaborada amb el Museu Episcopal de Vic. L'associació APINAS, que celebra 50 anys, serà en aquesta edició la portadora del penó de la ciutat.



Cercaviles, tradició i castells

Aquest any, Èlia Ferrer s'estrenarà en el paper de la històrica figura del Salero, amb la seva filla fent de Saleret, i presentant els elements de la imatgeria festiva en la seva entrada a la plaça de l'Ajuntament.

Es podrà gaudir novament de nombroses cercaviles al nucli històric, del correfoc i el dijous 24 d'agost, dels actes festius per la celebració de Sant Bartomeu. Seran moments adequats per apreciar com elements importants de la festa, com els gegants de la ciutat, els gegants de Sant Ignasi, el drac d'Igualada o la víbria s'han rejovenit després de sotmetre's a processos de restauració els dar-rers mesos.

El diumenge dia 27 d'agost tindrà lloc l'habitual Exhibició Castellera de Festa Major, amb els Moixiganguers d'Igualada acompanyats pels Xiquets de Reus i la Colla Jove Xiquets de Valls. La Revetlla de les Places, a la nit, es presenta altre cop com una cita ineludible. L'espectacle piromusical de final de festa enguany serà al Parc Central.