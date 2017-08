La CUP reclama que no es facin canvis urbanístics per a nous hipermercats

La CUP Igualada reclama que l'Ajuntament no modifiqui els usos dels terrenys per facilitar l'obertura de cap nova gran superfície comercial. Aquesta demanda, que en el darrer ple municipal es va presentar en forma de moció, que també va rebre el suport dels grups municipals d'ERC i Decidim (tot i que no va prosperar), ha estat provocada per la possibilitat d'ubicar una nova gran superfície comercial de la cadena Bon Preu Esclat a la fàbrica Vives Vidal, possiblitat que ha posat en alerta les diferents associacions comercials de la Conca d'Òdena.

Els cupaires volen que el govern igualadí enceti la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en comptes de continuar fent modificacions parcials a l'actual, vigent des de l'any 1986. La formació independentista critica que «en els darrers quatre anys el govern de Convergència ha realitzat diverses modificacions del Pla General d'Urbanisme per permetre la instal·lació de grans superfícies comercials a la ciutat», ha facilitat l'obertura de dues (Mercadona i Aldi). Argumenten que «les implantacions de les grans superfícies representen clarament una amenaça i un augment desigual de l'oferta per al comerç local», motiu pel qual el grup municipal considera que «l'augment de l'oferta i d'establiments de gran superfície farà trontollar i, fins i tot, tancar gran nombre de botigues de dimensions inferiors».

La CUP Igualada defensa que el teixit comercial urbà és «el baluard de l'economia de proximitat que reverteix els seus beneficis en el propi territori, a més de ser una part indispensable d'una trama urbana i d'unes relacions de sociabilitat ciutadana que doten de singularitat i caràcter propi la ciutat». Els cupaires també critiquen que «l'Ajuntament impulsa actualment iniciatives que persegueixen la dinamització comercial de la ciutat i, igualment, lidera i participa en un projecte de ciutats europees que pretén esdevenir clau en el futur estratègic i d'ordenament del seu teixit comercial», però que «a dia d'avui aquest projecte encara no ha finalitzat, ni s'han fet públics els seus fruits».



El govern, obert a propostes

L'Ajuntament d'Igualada va explicar el 20 de juliol passat que l'interès conegut de l'empresa Bon Preu i Esclat per instal·lar-se a la capital de l'Anoia, ara per ara, no s'havia traduït en cap petició de canvis urbanístics per poder acollir-la. A l'Ajuntament li constava l'interès d'aquesta empresa per aquest i altres espais, però no hi havia cap decisió presa. Un dia abans, quatre associacions de botiguers, d'Igualada, Vilanova i Montbui van emetre un comunicat conjunt en què rebutjaven la implantació d'una nova superfície comercial a la ciutat. L'Ajuntament, tot i que no hi hagués cap compromís, obria les portes de qualsevol petició per transformar l'antiga fàbrica Vives Vidal en un supermercat o gran hipermercat. Fonts municipals afirmaven que la ciutat continua estant per sota dels metres quadrats de superfície comercial d'altres capitals de comarca i ciutats de dimensió similar».