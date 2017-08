El servei d'ocupació de Martorell ajuda a crear 16 empreses el primer semestre

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell ha fet balanç d'un primer semestre del 2017 en el qual, segons les dades facilitades, ha permès la inserció laboral a 129 persones, ha gestionat 146 ofertes de feina i ha contribuït a la creació de 16 empreses noves. En aquest període, el Molí Fariner (seu del Molí Empresa, depenent del departament) ha acollit 20 accions formatives i una vintena més per a empreses, emprenedors i persones a l'atur. El regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat, considera molt positives les dades que es desprenen d'aquest balanç.

L'epicentre d'aquest conjunt d'accions és l'edifici del Molí Fariner, seu del departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Els objectius són els de generar ocupació, crear activitat econòmica, gestionar plans d'ocupació i ajudar en la creació i la consolidació de les empreses.

En aquests primers sis mesos de l'any, el centre ha facilitat la inserció a 129 persones. 69 d'elles, a través de l'elaboració de 9 plans d'ocupació, i 60 més, derivades de la gestió que ha fet el Molí Empresa de 146 ofertes de feina -73 l'any anterior- que s'han fet arribar a més de 1.500 usuaris.

Lluís Amat, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell, considera que «aquesta és la cirereta del pastís, la destinació final: la creació de llocs de feina».

El servei exerceix d'intermediari entre els empresaris que formulen una oferta laboral i els demandants de treball. Als empresaris, els ofereix una preselecció dels candidats d'acord amb el perfil sol·licitat i amb la disponibilitat dels treballadors. I als demandants d'ocupació els aporta, a banda de l'opció d'accedir a ofertes laborals, orientació per millorar la seva ocupabilitat, informació per resoldre consultes puntuals i cursos i tallers pràctics sobre recerca d'ocupació. Amat comenta que des del Molí Empresa s'intenta demanar el màxim nombre possible de plans d'ocupació.

L'altra gran dedicació del Molí Empresa és el servei de consolidació i creació d'empreses i suport a l'emprenedoria, que atén els empresaris del municipi i fomenta l'emprenedoria, i que ha ajudat a la creació de 16 noves empreses de diferents sectors, a més d'assessorar un centenar de projectes durant el primer semestre d'aquest 2017.

Des d'aquest servei s'han impulsat un total de 1.805 accions a 254 empreses i persones emprenedores. S'han dut a terme 233 seguiments tècnics a 125 empreses, i 152 assessoraments individuals a 94 emprenedors de Martorell i rodalies.

Han estat accions de sensibilització, assessorament, formació, consolidació i prospecció empresarial, iniciades amb 12 sessions grupals d'acollida d'emprenedors, i que han continuat amb entrevistes personals i suport al nou empresari a fer el pla d'empresa, per comprovar la viabilitat del negoci.

També s'ha dinamitzat el teixit empresarial amb 84 visites a diverses companyies per fer-ne el seguiment, i s'ha consolidat la plena ocupació del Viver del Molí Empresa. En aquest sentit, Amat destaca que «ja l'hem reomplert més de dos cops, i tenim la plena ocupació dels 10 despatxos disponibles per a empreses que comencen».

A més, des d'aquest servei també s'ha fomentat l'emprenedoria entre els més joves amb jornades de sensibilització als instituts i les escoles de Martorell. Durant aquest 2017 s'han fet 20 sessions de sensibilització amb la participació de 215 alumnes.