Un terç dels recursos de Creu Roja del Baix Nord es destina a la lluita contra la pobresa

Més de 8.200 intervencions i prop de 1.400 persones ateses són les xifres principals que resumeixen l'activitat que al llarg del dar-rer any va portar a terme Creu Roja del Baix Llobregat Nord. L'entitat ara n'ha tancat i presentat la memòria d'activitats, en què es posa de manifest que, tot i que el nombre d'intervencions es manté en la línia dels darrers exercicis, el que es detecta és que s'ha incrementat tant el nombre de serveis com de nous ajuts.

Segons va posar en relleu Jordina Gual, coordinadora de Creu Roja del Baix Llobregat Nord, el motiu de l'increment de serveis que s'ha produït és que moltes d'aquestes persones estan en situació de pobresa des de fa dos anys com a mínim, de manera que la seva realitat i les seves necessitats s'han anat agreujant i incrementant.

Segons les dades aportades, en total, el pressupost del 2016 de Creu Roja Baix Llobregat Nord va ser de més de 516.000 euros. D'aquests diners, i per cada 100 euros, 37 es van destinar a la lluita contra la pobresa i la inclusió social, 26 al transport adaptat, i 20 euros a la gent gran i les persones amb discapacitat.

La resta es va destinar a la ocupació i als col·lectius vulnerables, la prevenció, el socors, les emergències i el salvament, el voluntariat i la formació, la infància amb dificultat social i la cooperació internacional.

El 2016 l'entitat comarcal va tenir més de 2.500 socis i sòcies, 202 voluntaris, va atendre 1.395 persones i va fer 8.265 intervencions.

Quant a projectes de lluita contra la pobresa, l'entitat va fer més de 2.500 intervencions, amb un total de 564 persones ateses. En aquests casos les intervencions van consistir en l'atenció urgent a les necessitats i el repartiment de productes bàsics, també a la distribució d'aliments dins el pla d'ajuda alimentària de la UE, la prevenció de l'exclusió escolar, el centre diürn per a persones sense sostre i els ajuts contra la pobresa energètica.

Pel que fa a la gent gran i l'atenció a la dependència, es van fer 1.744 intervencions i es van atendre 140 persones. Les accions, principalment, van consistir en l'ajuda a domicili, la promoció de l'envelliment saludable, la teleassistència, i l'atenció a persones amb deteriorament cognitiu.

Entre d'altres, les accions del 2016 també van atendre col·lectius com el dels infants, amb la campanya «Joguines per educar» com a principal acció; les dones en situació de dificultat o la població reclusa.