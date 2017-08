Igualada construirà el 2018 el cinquè centre cívic de la ciutat, al sector nord

Igualada iniciarà les obres per construir el cinquè centre cívic de la ciutat a principi de l'any 2018, segons ha avançat l'alcalde de la ciutat, Marc Castells. El batlle ha concretat que el projecte executiu estarà llest aquest setembre i «immediatament el passarem a informació pública i, en paral·lel, enllestirem el procediment urbanístic per licitar l'obra».

El nou equipament, de titularitat municipal, s'ubicarà a la zona nord de la ciutat, on hi viuen aproximadament unes 11.000 persones, i es construirà en una parcel·la de 1.600 m2. Castells ha explicat que gairebé tota la ciutat està ben coberta amb equipaments cívics, però «ens quedava descuidada la zona nord, on hem detectat un envelliment important de la població».

El darrer ple municipal de l'Ajuntament d'Igualada va aprovar per unanimitat una modificació puntual del planejament urbanístic per poder iniciar els tràmits per construir el nou equipament. En concret, es van modificar els usos residencials d'una parcel·la de l'avinguda Mestre Muntaner per a usos d'equipament. Segons ha explicat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, aquest era el primer pas per avançar en la construcció d'aquest nou complex que, segons ha explicat, «la idea és que es comenci a construir a principi del 2018».

El terreny on es vol construir el nou equipament cívic és de titularitat privada i l'operació de compra està valorada en uns 350.000 euros. El terreny en qüestió està situat a les proximitats de l'Hospital d'Igualada i a prop de parcs i zones verdes.

Amb aquesta mesura, el consistori vol «acabar d'equilibrar» el municipi pel que fa a la distribució d'equipaments cívics. Segons l'alcalde, aquests centres són «pols d'activitat, de salut, de dinamisme i de cohesió social, i són fonamentals per a la vida dels barris i les relacions de les persones». Amb la construcció del nou centre cívic a la part nord de la ciutat, el batlle considera que es cobreix una zona «que ens quedava descuidada i on hem detectat que hi ha un envelliment important de la població».

El nou centre cívic, ha explicat Castells, també tindrà una sala d'estudi per a la gent jove, de manera que «tant grans com joves podran trobar un espai acollidor al costat de casa». L'alcalde considera que Igualada té una «mida a escala humana» i, amb el nou centre cívic, «es completa aquesta escala humana».

Igualada, amb prop de 39.000 habitants, en aquests moments té quatre centres cívics públics: dos de titularitat municipal (el Centre Cívic de Fàtima i l'Espai Cívic Centre) i dos que depenen de la Generalitat (el Casal del Passeig i el Casal Cívic Montserrat). Els dos equipaments cívics que depenen de l'Ajuntament d'Igualada ofereixen al voltant de 350 cursos, tallers i activitats cada any, als quals s'hi inscriuen gairebé 5.000 persones.