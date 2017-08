Igualada promourà que la festa major sigui declarada d'interès nacional

La Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada (FESTHI) ha elaborat un projecte per presentar la candidatura de la Festa Major d'Igualada perquè no solament sigui inclosa en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, sinó també que sigui declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional per part del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d'una memòria documentada sobre la història, les característiques actuals, els elements i la implantació de la festa. El document fa un retrat de l'estat actual de la festa major, que inclou els actes organitzats des de l'Ajuntament i altres entitats que hi participen activament, com La Coll@nada, Dessota o la pròpia FESTHI.

La federació està gestant la presentació de la candidatura de la mà de diverses entitats vinculades a la festa major o al patrimoni de la ciutat. Tot i això, la FESTHI vol fer partícip del projecte totes les entitats de la ciutat. D'aquesta manera, les entitats que ho vulguin, podran signar el document de suport a la candidatura.

De moment, ja s'hi han adherit l'Antic Gremi de Traginers d'Igualada, l'Associació Gegants Vells d'Igualada, l'Associació Juvenil La Coll@nada, el Ball de Bastons, el Ball de Cercolets, el Ball de Pastorets, el Ball de Sant Miquel i els Diables, la Banda de Música d'Igualada, la Comissió de Reis, Els Voladors Trabucaires d'Igualada, la Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia, els Moixiganguers i les parròquies de Santa Maria i la Soledat.

La Generalitat de Catalunya, a través del Catàleg del Patrimoni Festiu, reserva la denominació de Festa Tradicional d'Interès Nacional a les celebracions recuperades, reconstruïdes o de nova creació, sempre a partir d'uns antecedents transmesos de generació en generació i amb una trajectòria mínima de 25 anys de celebracions ininterrompudes que hagin assolit caràcter identitari en les comunitats que sustenten les festes i que tinguin una projecció nacional.

La Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada fa una crida a totes les entitats de la ciutat a adherir-se a la Candidatura. Totes aquelles associacions que ho desitgin podran fer-ho enviant un correu a l'adreça de l'entitat (f esthi@festhi.cat). A partir d'aquí se'ls facilitarà la memòria del projecte i el document de suport que caldrà que signin.

La Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada (FESTHI) és una organització cultural sense ànim de lucre constituïda per entitats de la ciutat que participen activament de la seva tradició festiva popular.

Actualment, la federació aplega més de 300 persones que pertanyen a les set entitats amb l'objectiu comú de defensar un model de festa patrimonial concret i específicament centrada en el seguici tradicional històric de la ciutat d'Igualada.